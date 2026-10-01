Filip Zavadlav pravomoćno dobio 35 godina: 'Idem pisati ustavnu tužbu'

Filipu Zavadlavu dostavljena je odluka Vrhovnoj suda prema kojoj je kazna od 35 godina zatvora postala pravomoćna , doznaje RTL Danas . Informaciju im je potvrdio Toni Vukićević, a koji je Zavadlavu bio branitelj po službenoj dužnosti. RTL-ovom novinaru Dariju Todoroviću Zavadlav se i javio, osporivši presudu.

Kako doznaju, tvrdi da ga nitko nije izravno vidio kako puca, nego da su svjedoci, prema njegovim riječima, vidjeli muškarca s automatskom puškom , a neki su ga prepoznali na snimkama.

Također tvrdi da nitko nije vidio samo počinjenje kaznenog djela za koje ga se tereti. Kaže da je poznavao ubijene, ali negira da ih je usmrtio. Smatra da je osuđen bez dovoljno pravnih temelja i da sud nije pravilno ocijenio dokaze, navodi isti izvor.

Pravomoćnošću presude završava i angažman odvjetnika Tonija Vukičevića u svojstvu branitelja po službenoj dužnosti, što nam je i sam odvjetnik potvrdio.

"Razočaran sam. Očekivao sam oslobađajuću presudu, a sada idem pisati ustavnu tužbu za koju imam rok od mjesec dana. Pisat ću je sam”, poručio je Zavadlav.