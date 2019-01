Član povjerenstva za nabavu aviona: Vjerujem u Boga, a ne u papire

Propala nabava borbenih aviona od Izraela, u vezi s kojom u srijedu u Hrvatsku dolazi izraelsko izaslanstvo kako bi izvijestilo hrvatsku Vladu da ne može isporučiti obećane avione te da bi se ispričalo, bila je tema emisije U mreži prvog na HRT-u

Član stručnog povjerenstva za nabavu aviona brigadir Željko Ninić rekao je kako ne smatra da je ovo kraj nabave aviona te da ne misli da se generalni direktor izraelskog ministarstva obrane dolazi u Hrvatsku ispričati.

'Nemam takvu informaciju. Delegacija Izraela dolazi, planirani su sastanci na višim razinama s ciljem realizacije, odnosno rješavanja ove situacije', rekao je Ninić u emisiji U mreži prvog HRT-a.

Ponovio je kako je Hrvatska kao krajnji kupac stvorila sve preduvjete za potpisivanje ugovora, a da je Izrael sa svoj strane trebao stvoriti preduvjete, no da je u jednoj fazi procesa došlo do zaokreta. Naglasio je kako je to čudno jer tijekom odvijanja procesa nije bilo pokazatelja da bi to takvog zaokreta moglo doći.