Čistoća nabavlja 'svemirsku' opremu za praćenje odlaganja otpada. Cijena - 47 milijuna kuna

Čitač čipa, displej, laptop, senzori, kamera… Iako to zvuči kao oprema za dobro opremljen automobil iz više klase, nije tako. U skoroj budućnosti imat će je svi kamioni Čistoće koji će biti povezani sa središnjim sustavom gospodarenja otpadom. Od količine, lokacija na kojima su i kada prikupljeni, preko vrste, pa do toga gdje su odloženi. Kada sve bude implementirano, građani će putem web portala moći vidjeti koliko je puta njihov spremnik pražnjen, fotografije toga kako je kanta izgledala kada je pražnjena i je li smeća bilo preko volumena kante…

Premda se predviđalo da će sve biti zgotovljeno do 1. studenog, jasno je da se to neće dogoditi jer je sam natječaj produljen do 10. listopada, nakon čega je rok za donošenje odluke o odabiru ponuđača četiri mjeseca, pa onda ide rok za žalbe, pa isporuka opreme, obuka ljudi…

Uglavnom, ne treba očekivati da će išta u najboljem slučaju biti u primjeni prije ljeta iduće godine, do kada bi građani trebali dobiti i svu potrebnu infrastrukturu (kante, vrećice…).

Kada dođe do toga, vjerojatno će doći i do izmjene cijena, a one će, kako je to prije nekoliko mjeseci najavila pročelnica za gospodarstvo Grada Zagreba Mirka Jozić, biti više.

U Čistoći kažu kako će svaki spremnik u Zagrebu imati čip koji će biti povezan s korisnikom. U njemu će, navode, biti upisan vlasnik te adresa, zapremina…

'Kada Čistoća preuzme spremnik i isprazni ga, građanin će to moći vidjeti na korisničkom portalu. Što će se kanta rjeđe prazniti, varijabilni dio računa za korisnika će biti niži. Cijeli sustav će omogućiti građanima da utječu na varijabilni dio cijene', uvjereni su u Čistoći.

I dok takav sustav neće biti problem primjenjivati na privatne kuće, postavlja se pitanje što će sve to značiti za višestambene zgrade, od kojih dio ima kontejnere na otvorenom, u koje svatko može ubacivati što i kada želi, ali i one koje imaju zatvorene smećarnike. Ističu da su svjesni kako su ta dva tipa najveći problem.