Cijeli svijet se pita: Zbog čega je u Njemačkoj tako malo umrlih od koronavirusa?

Odnos broja zaraženih koronavirusom i umrlih od ove zaraze drastično se razlikuje od zemlje do zemlje, no posebno u oči upada relativno nizak broj umrlih u Njemačkoj u odnosu na broj zaraženih pa se postavlja pitanje koji je tomu razlog. 'Da budem iskren, mi još uvijek znamo premalo o ovoj infekciji da bi dali odgovor na to pitanje', rekao je za Njemačku novinsku agenciju (dpa) stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Richard Pebody

On kaže kako je nizak broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom u usporedbi s brojem zaraženih još uvijek "zagonetan". Smrtnost od koronavirusa u Italiji je dvadeset puta viša nego u Njemačkoj, govore aktualni podaci Sveučilišta Johns Hopkins. I broj zaraženih je u usporedbi s brojem stanovnika nizak. Pebody, međutim, odbija direktnu usporedbu ove dvije zemlje. "Ne možemo miješati kruške i jabuke. Okviri u kojima se razvija epidemija se razlikuju od zemlje do zemlje", rekao je stručnjak SZO-a. Stupanj epidemije Kao jedan od razloga različite smrtnosti u slučaju zaraze koronavirusom Pebody navodi trenutak nastupanja epidemije. "U Italiji i Španjolskoj je epidemija vjerojatno počela ranije i dalje se razvila nego u Njemačkoj. Tamo su se prvi slučajevi pojavili mnogo ranije a da nisu bili otkriveni i tako se virus neprimjetno širio stanovništvom", kaže Pebody. Potom je trebalo nešto vremena da se uslijed infekcije razviju zdravstvene komplikacije. Neki pacijenti možda su proveli tjedne na intenzivnoj njezi prije nego li su neki od njih umrli.