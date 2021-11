Čičin-Šain: Antivakseri namjerno krive činjenice, mislim da i sami znaju da lažu

Imunolog Luka Čičin-Šain bio je gost Dnevnika N1 televizije. Upitan jesmo li došli do vrhunca što se tiče broja zaraženih, kaže da mi to s ovim brojkama ne možemo znati

“Razlog zašto to ne možemo znati je da smo sad na otprilike 50 posto ljudi koji se testiraju i koji su pozitivni, što znači da postoje tisuće pozitivnih koji prolaze ispod radara. Ono što trebamo čekati je kada budemo vidjeli da postotak pozitivnih u udjelu testiranih padne. Idealno je da udio pozitivnih u broju testiranih oko 10 posto”, rekao je.

“U ovom trenutku Vlada poseže za agresivnijim mjerama, ali pitanje je jesu li one dostatne. Ljudi sad doživljavaju cjepivo kao jedno rješenje problema, a infekciju kao jedan pravi problem. Važnije je gledati u budućnost i kako napraviti da bude što manje zaraženih”, kazao je.

Na konstataciju voditelja da uvođenje covid-potvrda u Njemačkoj nije značajno smanjilo brojeve zaraženih koji su i dalje vrlo visoki, Čičin-Šain kaže:



“Stvar je u tome da u Hrvatskoj se često Njemačka navodi kao primjer zemlje koja je sređena i dobro funkcionira, ali to nije uvijek slučaj. Nisu Nijemci sad najpametniji. Imamo nekakve trigere za uspostavljanje covid-potvrda po federalnim jedinicama, ali jasno je da prekasno dođe do izražaja. Oni krenu u njihovu provedbu kad su bolnice preopterećene. Vidimo da u Njemačkoj brojke onih koji završavaju u bolnici približavaju onome što su bili rekordi dosad. Sve je to odraz i procijepljenosti stanovništva”.