'Tatica' Trump i šef NATO-a zasjenili povijesni samit, a Bijela kuća sve zakucala bizarnim videom

Rutte je u srijedu više puta iskazao divljenje prema američkom predsjedniku – i prije i nakon objave zajedničke deklaracije kojom je potvrđena odluka da se obrambeni izdaci članica povećaju na 5% BDP-a do 2035. godine. Pohvalio je Trumpa rekavši da „zaslužuje sve priznanje“ jer je, nakon godina pritiska, uspio potaknuti saveznike da više ulažu u kolektivnu sigurnost, prenosi CNBC .

„Jezik koji ste koristili u komunikaciji s Donaldom Trumpom bio je izrazito laskav. Danas ste ga nazvali ‘tata’ i poslali mu poruku punu hvale“, istaknula je Deborah Haynes, urednica za sigurnost i obranu Sky Newsa. „Nije li to pomalo ponižavajuće?“ pitala je.

'Dobri prijatelji'

Rutte, iskusni diplomat i bivši nizozemski premijer poznat po svojoj sposobnosti izgradnje konsenzusa, ostao je smiren. Odgovorio je da je to „stvar osobnog ukusa“ te da je Trump „dobar prijatelj“.

„Biste li stvarno vjerovali da bi do ovakvog rezultata došlo da on nije ponovno izabran za predsjednika? Mislite li da bi sedam ili osam zemalja danas reklo ‘da, negdje do 2030-ih dosegnut ćemo 2% BDP-a’ da nije bilo njega? Zar ne zaslužuje barem malo priznanja?“ upitao je Rutte.

Dodao je: „Što se Irana tiče, činjenica je da je poduzeo ovu odlučnu, preciznu akciju kako bi spriječio Iran da razvije nuklearne kapacitete. Smatram da zaslužuje sve pohvale.“

Kasnije je isto pitanje bilo postavljeno i samom Trumpu. „Rutte me voli. Mislim da me voli. A ako me ne voli, javit ću vam“, našalio se američki predsjednik. Pritom je dodao kako smatra da je Rutteova izjava bila „vrlo nježna i prisna“.