Čeić Rojs: Kolinda me raočarala, Milanović se ponaša kao državnik

Ljubo Ćesić Rojs je na 'crnoj listi' američkog State Departmenta zbog čega mu je onemogućeno putovanje u SAD, Kanadu i Australiju, a blokirani su mu i neki računi. Naime, na spornoj listi je završio zajedno s generalima Antom Gotovinom i Rahimom Ademijem, čija su imena nakon oslobađajućih presuda u Haagu maknuta, ali Rojsovo je ostalo na listi. Godinama on već nastoji isposlovati micanje svog imena s tog popisa, a sada je dobio saveznika - predsjednika Republike Zorana Milanovića

'Milanović me pozitivno iznenadio. Nije bilo vrata na koja ja nisam kucao, to mi je bilo stavljeno na vrat još kad sam bio zastupnik. Predsjednik kluba HDZ-a tada je bio Šeks i kad je to izašlo, ja sam htio postaviti pitanje, ali on mi nije dao da postavim u ime kluba. Ja sam ga tada htio tući. Htio sam ga za kragnu uhvatiti, htio sam ga udaviti ' ispričao je Rojs za 24 sata.

Što se razloga zbog kojih je završio na crnoj listi, Rojs kaže da ne zna o čemu se radi. Tvrdi da od 2010. nema tekući račun, nema posla, 'kao da sam terorist'.

Zamislite. Nitko nije htio ništa. Bio sam dvaput kod Plenkovića, on se, ajde, pokrenuo, rekao je ministrici Pejčinović Burić da vidi što je s time, ona me nazvala i rekla da će me zvati naši iz Washingtona, ali nitko me nije nazvao, priča Rojs.

Za pomoć se obratio i bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.