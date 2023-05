Capak pojasnio što objava WHO-a znači: 'Nije kraj pandemije'

Iako uz priznanje da je virus i dalje među nama, i dalje imamo epidemiju i pandemiju, stoga je WHO dao određene preporuke kako bi trebalo nastaviti dalje. Da se i dalje prati stanje s brojem oboljelih, da se virus sekvencira da bi se eventualno otkrile nove malignije varijante nego ovo što imamo danas, da se i dalje radi na razvoju cijepiva i ljekova. Dakle, nije kraj pandemije jer je virus i dalje među nama, no smatra se da više nema potrebe za prekograničnim mjerama, te da države sukladno svojoj epidemiološkoj situaciji mogu odlučiti s kojim mjerama će nastaviti, a s kojima neće', rekao je Capak.

Dodao je da još uvijek u svijetu imamo velik broj oboljelih, te da virus neće nestati, već da će biti trajno među nama. 'Pretpostavljamo da će i ljeti biti prisutan, ali u vrlo manjoj mjeri. Prema ovoj bolesti i prema virusu da se ponašamo ubuduće kao prema svim drugim virusima koji su trajno među nama. I dalje trebamo pratiti situaciju i ako je potrebno donositi mjere', objasnio je Capak.

Rekao je da proglašenje kraja epidemije u Hrvatskoj ima svoju proceduru propisanu zakonom, te da HZJZ ide prema tome da to predloži ministru zdravstva. On će pak na temelju prijedloga i obrazloženja predložiti Vladi proglašenje kraja epidemije. 'Ako do toga dođe, onda će se razmotriti koje mjere ostaju na snazi, ali ne propisuje ih više Krizni stožer nego Ministarstvo zdravstva. Mi smatramo da je i dalje potreban oprez. Zdravstveni radnici se ih i dalje trebaju nositi kad primaju pacijente', kazao je Capak te dodao da u tjedan dana imamo 40 postotni pad oboljelih, 15- postotni pad hosipitaliziranih, isto tako i pad umrlih i na respiratoru, prenosi Danas.hr.