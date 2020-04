Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je da u Domu za starije osobe u Splitu osim štićenika s drugog kata koji su prebačeni u bolnicu na Križinama na još jednom katu ima štićenika s temperaturom kojima je uzet bris i čeka se nalaz

Naveo je da je cijeli splitski slučaj još uvijek predmet istrage i ispitivanja epidemipologa na terenu koji trebaju utvrditi što se dogodilo.

'To će se ustanoviti epidemiološkim intervjuom i dati ocjena. Prva informacija je bila da je samo jedan kat u opasnosti i da njih oko 20 ima temperaturu, ali postoje i na još jednom katu štićenici s temperaturom, uzet im je bris i napravljena je dijagnostika pa ćemo nakon nje znati više, nadamo se da su negativni. Osoblje koje je završilo smjenu u nedjelju, ima pozitivnih, njih četvero. Oni koji su ovaj tjedan preuzeli smjenu, nemaju simptome. U ovom trenutku je jako teško provjeriti da se zvalo epidemiologe, a i oni su rekli da je temperatura blaga pa neka se prati i kasnije nazove, no nitko nije zvao', rekao je Capak u RTL Direktu pa se osvrnuo na to tko je odgovoran:

"Mi epidemiolozi nismo tu da bismo sudili, kad ćemo imati sve informacije, reći ćemo kakvo je stanje, a ostali neka donose sudove."

Pitanje je kako će Hrvatska spriječiti da joj se ne dogode slučajevi iz Italija, Španjolske ili Francuske.