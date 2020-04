Pop princeza Britney Spears dane u izolaciji provodi sa svojim 26-godišnjim dečkom, Irancem Samom Asgharijem, a dane uglavnom krati vježbanjem kako bi ostala u top formi. Na isto je već nekoliko puta pozvala i svoje mnogobrojne obožavatelje kojima je sada na domišljati način poručila da ostanu kod kuće

38-godišnja pop princeza na Instagramu je objavila ilustraciju sebe iz spota za kultni hit 'Baby One More Time' koji je snimila na početku svoje karijere, 1999 godine. U prepoznatljivom outfitu školarke Britney je tada otpjevala stih 'My loneliness is killing me', što bi u prijevodu značilo 'moja dosada me ubija', no sada je izvrnula riječi u 'Moja dosada me spašava' (my loneliness is saving me).