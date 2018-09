'Čak 90 posto hitnog prijema čine nehitni pacijenti koji guše rad'

U Hrvatskoj je u postupak razdvajanja zavoda za hitnu medicinu od domova zdravlja uloženo 60 milijuna eura, a dobili smo samo nove ravnatelje i dodatnu administraciju, istaknuo je u utorak na konferenciji za novinare u Vinkovcima predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine i Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći Danijel Šota.

Novinarima se obratio i Robert Vučković iz Doma zdravlja Vukovar rekavši da bi sanitetski prijevoz trebao biti tzv. hladni prijevoz, za prijevoz pacijenata do kuće ili bolnice, no vrlo često postaje "tim 1" s liječnikom, pacijentom u kritičnom stanju koji se prevozi pod rotacijom i zvučnom sirenom do, primjerice KBC Osijek, iako je to protivno propisima i zakonu.

Upozorio je da vozač sanitetskog prijevoza ima koeficijent za plaću od 0.77, a domar u Domu zdravlja 0,86. Uz ovo velike su razlike na plaći vozača u različitim gradovima i regijama.

Josip Požega iz Doma zdravlja u Požegi istaknuo je da je kao vozač Sanitetskog prijevoza prošli mjesec u 21 radni dan prešao 8000 kilometara i pri tom prevezao nebrojeno pacijenata s tim da je 95 posto radnog vremena bio sam, a pacijent u vozilu ili više njih bez kontrole.