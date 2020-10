Čak 35 tisuća kuna ili 60 dana zatvora, tolika kazna čeka neodgovornog i alkoholiziranog vozača iz Našica

Jučer, 30. rujna, na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu su zaustavljena 4 vozača koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi i to tri osobnog automobila i jednog vozača bicikla

Prema policijskom izvješću, najveća prisutnost alkohola evidentirana je u 19,30 sati u Martinu, kada je u prometu zaustavljen vozač osobnog automobila, 49-godišnji hrvatski državljanin iz Našica. Vozač je upravljao osobnim automobilom, prije stjecanja prava na upravljanje te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,46 grama po kilogramu.

Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.