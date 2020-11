Čačić: 'Priču da restriktivne mjere ne daju rezultat, te gluposti ne želim slušati, za to nemam želudac'

Varaždinski župan Radimir Čačić smatra da država treba treba uvesti restriktivnije mjere jer su sve zemlje u Europi koje imaju puno gore brojeve od nas, a sad su puno bolje od nas uvele čvrste restriktivne mjere i one su dale rezultat. Kaže da je ljut jer Stožer ne želi donijeti strože mjere i da više nema alibija

'Da, slušali smo tu priču koja je naravno lažna priča. To slušamo već, ne znam, 15 ili 20 dana: ima puno gorih od nas, mi smo još odlični. Restriktivne mjere ne donose rezultate. Ako išta mrzim, mrzim kad me netko gleda u oči i laže. Te gluposti slušati, za to nemam želudac. To sam im jasno rekao i to ne jednom. Nije istina. Sve zemlje u Europi koje imaju puno gore brojeve od nas, a sad su puno bolje od nas, su uvele čvrste restriktivne mjere i one su dale rezultat. Srušile su njihove brojeve od 30 do 70 posto. Francuska, Češka, Belgija, Irska, Island, Slovačka', kazao je Čačić u RTL-u Danas.

Na opasku da Capak uporno se ponavlja da lockdown nema rezultata kazao je da je to 'jedna od tih notornih gluposti koje mu se isto gadi.