Čačić: 'Mi ćemo glasati za gospođu Đurđević, ali Milanovićev način nije dobar'

Gost RTL-a Danas bio je predsjednik reformista i župan Radimir Čačić, koalicijski partner premijera Plenkovića, a bio je i u Vladi Zorana Milanovića...

"Mislim da to nije dobro za javni diskurs, nije dobro da se na taj način na jednoj razini koja ulazi u osobni prostor nastavlja ta cijela priča. Šteti meritumu stvari, ne šteti predsjedniku Republike, da se tu razumijemo. Jedan dio desnog spektra koji prepoznaje jednu osobnu komunikaciju kao svoju, i dobit će jedan dio njihovih glasova, to njemu ne šteti", kazao je Čačić i dodao:

Kazao je da misli da se Milanović ne bori i da je to jednostavno njegov gard koji je zauzeo.



"Jedan veći dio političke javnosti će ga podržati da bude protiv desnice, a dio desnice sklonih primitivnom nastupu, isto tako. Čim ste u javnom prostoru na osobnoj razini, to nije primjereno", kaže Čačić za RTL Danas.



Na pitanje je li ga strah da ne dođe pod lupu Zorana Milanovića, kazao je: "Ja sam baš pogodan za to. Ha ha."



Premijer objašnjava da se Zlata Đurđević kompromitirala jer je prihvatila ponudu predsjednika.

"Ne. Mi nikada ne bi podržali da se netko kompromitirao na bilo koji način. Mi smo se odlučili za dokazanu osobu. Ženu koja godinama ima jasan stav. A da bi ona bila kontaminirana, to neću ni komentirati. HDZ neka tumači što hoće... Šta onda što smo partneri? Ovdje nama ne pada napamet da podržimo čime se duboko ne slažemo. Prihvatila je da bude kandidat, jasno je rekla da će se kandidirati kada bude javni poziv. U skladu sa zakonom. Sve je u skladu sa zakonom, nigdje kontaminirana... Gospođa Đurđević ne spada u tu komunikaciju da bi bilo tko, bilo HDZ, Pupovac, Milanović...", kazao je Čačić.



Ipak ostaje činjenica da bez HDZ-a, Zlata Đurđević nema dovoljno ruku u Saboru...

"To nam samo pokazuje što je naša politička scena...I jednom dijelu opozicije što su kvalitete čovjeka, nego je puno važnije tko je čovjek. I je li naš...", kazao je.

Dio oporbe sve naziva igrokazom koji na kraju završava dogovorom.

"Ne znam tko to govori. Ekipa iz Mosta? Oni to očito ne razumiju. Nije to igrokaz, to je jedna ozbiljna tema", istaknuo je.

O ponovljenom javnom pozivu, ako Zlata Đurđević bude kandidatkinja, ona nema dovoljno ruku...

"Neće biti izabrana, ići će novi poziv. Zato i kažem da jedino dogovor vodi prema nekom rješenju. Nema druge. Dogovor između predsjednika države i hrvatskog Sabora. Vidjet ćemo u Saboru hoće Zlata Đurđević biti ta... Način Milanovića nije dobar, on se sigurno u tome neće složiti... Bez obzira na to, mi ćemo glasati, dobila ili izgubila, za gospođu Đurđević", kazao je na kraju Radimir Čačić.