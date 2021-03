Jandroković: Milanović ima poremećaj ponašanja i vjerojatno poremećaj ličnosti

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je u subotu nakon izjava predsjednika Milanovića da on više nije za njega politički sugovornik i suparnik te uz tvrdnju da je osoba očitog poremećaja ponašanja i vjerojatno poremećaja ličnosti rekao da će politički odnos tome i prilagodit.

"Stoga", nastavio je dalje, "on za mene više nije politički sugovornik i suparnik. On je osoba očitog poremećaja ponašanja i vjerojatnog poremećaja ličnosti. Sve više ljudi to misli ali još uvijek o tome ne govori glasno. Svoj budući politički odnos i djelovanje prema njemu prilagodit ću tim činjenicama”, poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.