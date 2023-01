Butković: 'U HDZ-u ima sučeljavanja, ali predsjednik donosi odluku. Zadnji istup bivše ministrice Tramišak nije bio političan'

Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković komentirao je u četvrtak razrješenje ministrice Nataše Tramišak, istaknuvši da unutar HDZ-u ima sučeljavanja mišljenja i rasprave, no predsjednik stranke i Vlade Plenković na kraju donosi odluku

'U HDZ-u je uvijek bonaca, no to ne znači da ne radimo i ne raspravljamo se. Ima razgovora, sučeljavanja mišljenja i rasprave, no predsjednik na kraju donosi odluku', rekao je u Dnevniku Nove TV ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković , komentirajući zadnje rasprave oko odlaska bivše ministrice Tramišak.

Dodao je kako na sastancima Predsjedništva stranke kažu što misle, ali nikakvih trzavica i sukoba na sastancima nema. Na upit što se dogodilo da je Branko Bačić postao ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Butković je rekao kako ga je predsjednik Vlade predložio, a oni su to svi prihvatili.

Ocijenio je da Bačić ima iskustva i znanje. 'On je svaki posao koji je radio dosad radio odgovorno. Razgovaralo se o više ljudi. Bačiću je ponuđeno to mjesto i on je to prihvatio', kazao je Butković.