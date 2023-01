Anušić o smjeni ministrice Tramišak: 'Ja se sa smjenom ne slažem i mislim da nije bilo nikakvog razloga za to'

Nakon smjene ministrice Nataše Tramišak, koja se nakon toga i javno usprotivila premijeru Andreju Plenkoviću, u četvrtak navečer se okuplja osječko-baranjski HDZ. O smjeni ministrice i njegovim odnosima s premijerom Ivan Anušić govorio je za Dnevnik Nove TV

Dodao je da će jedna od tema biti i smjena bivše ministrice Tramišak , čemu se Anušić protivio. 'Nisam ja taj koji odlučuje tko će biti ministar u Vladi. To odlučuje premijer. Njemu sam rekao, a reći ću sada i vama, po prvi put uživo za javnost, da sam protiv njene smjene. I dalje sam protiv toga, ali premijer ima pravo i legitimitet birati svoj tim. Ja se sa smjenom ne slažem i mislim da nije bilo nikakvog razloga za to', rekao je.

'U ovoj lošoj vijesti koju smo dobili ima i nešto dobro. Tramišak se vraća u Osječko-baranjsku županiju, preuzima resor koji je vodila i razvijat će nove i velike projekte', dodao je.

Upitan zna li zašto je Plenković smijenio ministricu, odgovorio je da ne zna. 'To su ga pitali novinari i on je rekao da nije bilo uzajamnog povjerenja. Ako je to razlog, onda je to razlog. Ja razlog smjene ne znam. To je pitanje isključivo za Plenkovića', rekao je Anušić.