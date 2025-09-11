sukob interesa

Butković o odluci povjerenstva: Koristit ću sve pravne lijekove

11.09.2025 u 18:32

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u četvrtak da je o Odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje ga je kaznilo s tri tisuće eura, informiran iz medija, moći će ju komentirati kada je službeno zaprimi te je najavio da će koristiti sve pravne lijekove

U odgovoru Hini ministar Butković naglasio je kako u odluci ima određenih nelogičnosti i nedosljednosti.

Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo je potpredsjednika Vlade i ministra prometa Olega Butkovića s 3000 eura zbog posredovanja u zapošljavanju. Povjerenstvo je postupak protiv Butkovića pokrenulo na temelju službene dužnosti, na osnovu objave u medijima o prepisci putem Viber poruka s nekadašnjom državnom tajnicom Josipom Pleslić (prije Rimac), a vezano za zapošljavanje mladog inženjera Ante Grgurića u Institutu IGH.

'O sadržaju Odluke Povjerenstva informiran sam iz medija, tako da ću je moći detaljnije komentirati kad je službeno zaprimim',  rekao je ministar Butković u odgovoru Hini.

'Ono što već sada mogu najaviti, je da ću koristiti sve pravne lijekove koji mi stoje na raspolaganju jer u Odluci ima određenih nelogičnosti i nedosljednosti, a raspolažem i ozbiljnim indicijama koje dovode u pitanje objektivnost samog Povjerenstva', dodao je.

