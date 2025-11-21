Butković potpisao ugovore za dva cestovna projekta od 30,2 milijuna eura

Drugi ugovor obuhvaća izgradnju nove spojne ceste koja će povezati Osnovnu školu Mokošica s nerazvrstanom cestom Lozica – Mokošica – Komolac – Sustjepan. Time će se značajno rasteretiti promet, stvoriti mogućnost uvođenja autobusne linije te omogućiti sigurnije prometovanje u ulici Bartola Kašića koja trenutno predstavlja usko grlo u javnom prijevozu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.7 milijuna eura, uz EU financiranje u iznosu od 3.7 milijuna eura.

Tim zahvatom omogućit će se sigurnija, šira i suvremenija prometnica s uređenim kolnikom, biciklističko-pješačkim stazama i autobusnim stajalištima, čime se unapređuje prometna povezanost, sigurnost i kvaliteta života stanovnika te stvaraju bolji uvjeti za gospodarski razvoj otoka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 25,5 milijuna eura, a EU sufinanciranje iznosi 21,3 milijuna eura.

Prvi ugovor odnosi se na projekt rekonstrukcije županijske ceste od luke Polačište do naselja Račišće na otoku Korčuli.

Nastavak ulaganja u prometnu infrastrukturu u županiji

Butković je nakon potpisivanja ugovora istaknuo zadovoljstvo što se nastavljaju snažna ulaganja u prometnu infrastrukturu u najjužnijoj hrvatskoj županiji, posebno u povezivanje Korčule i Pelješca.

„Baš je ovdje najvidljivija prometna renesansa, a Dubrovačko-neretvanskoj županiji i trebaju ulaganja. Što se tiče autoceste do Dubrovnika, nakon što su Hrvatske ceste pokrenule natječaj sada je u tijeku pregled dokumentacije. To je složen projekt. Kada donesu odluku o odabiru izvođača vjerujem da neće biti žalbi, ali na to ne možemo utjecati. Treba što prije doći do građevinske dozvole, posebno za prvu fazu“, rekao je Butković.

Potpisnici ugovora su, uz Butkovića, bili i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Dragan Jelić, te korisnici projekta, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i ravnatelj Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske Ivo Kaštelan.