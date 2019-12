Burno u Saboru: 'Horde su ustale za Praljka; Hrvatska se može zvati Bandistan'

Saborski zastupnik Marko Vučetić iz Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike na početku jutrošnje sjednice poručio je da je Hrvatska zatvoreno društvo u kojem vrijedi jedan jedini zakon, onaj društvene patologije. Ta patologija, rekao je, dolazi do izražaja u gotovo svim segmentima i slojevima hrvatskog društva i bila je na djelu prošlog tjedna u Saboru, kad se 'odavala šutnja generalu koji je osuđen za ratne zločine'

'Kad se u jednom zakonodavnom tijelu odaje počast nekome tko je osuđen za ratne zločine, to tijelo izrijekom se očituje kao tijelo koje ne provodi zakone, ne sluša glas institucija nego služi nekoj nadinstitucionalnoj volji, koja je ujedno i koruptivna volja. Društvena patologija je organizirala instituciju u kojoj se može odavati počast onima koji su pravomoćnom presudom osuđeni za ratne zločine. Jasno je da svi oni koji su tada ustali predstavljaju horde koje su usmjerene protiv pravne države RH. Tim hordama se pridružila i predsjednica, kada je na svoj način komemorirala čovjeka koji je osuđen za ratni zločin', rekao je Vučetić, dodajući da ne govori o osobnim, već institucijskim dimenzijama.

Oglasila se i predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, fokusirajući se na gradonačelnika Milana Bandića i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović.

'To je bezobraština do boli, kada vam prijatelji gradonačelnika kradu iz očiju... Grad Zagreb će na 230 adventskih kućica uprihoditi 700.000 kuna, a grubom procjenom oni koji su ih dobili uprihodit će 12 milijuna kuna. Bezobraštini nema kraja; neki od njih dobit će i subvenciju što su imali priliku upravljati kućicama i dati ih u podnajam. Ni to nije kraj, na Adventu se mora prodavati u određenim čašama i tanjurima, koje isto prodaju prijatelji gradonačelnika', rekla je Mrak Taritaš, dodajući da Vladin koalicijski partner Bandić sigurno nije 'liga prvaka' s čijim se društvom voli hvaliti premijer Andrej Plenković.

Turpija u kolaču za Bandića

Za predsjednicu je rekla da 'nema problem reći da će peći kolače za Bandića u zatvoru, vjerojatno će biti neka turpija unutra'.

'Evidentna je činjenica da on tamo mora završiti, pa će mu ona pomoći. Imamo dvije opcije: pognuti pogled, reći tako vam je to u Gradu Zagrebu, tamo ne vrijede zakoni ni pravila koje sami propišu, nego koje potpiše gradonačelnik Bandić, pa ajdemo onda svi koji ga podržavate to priznati. Ne vidim razloga da se po hitnoj proceduri u Saboru ne donese zakon s odredbom da se Grad Zagreb zove Bandićgrad i nek gospodin gradonačelnik tu radi sve što hoće i kako hoće. Ovo nije samo slika Grada Zagreba, nego i Hrvatske. U drugom koraku Hrvatska se može zvati Bandistan, pa da se ne zamaramo više', rekla je Mrak Taritaš.