Buran dan u Saboru: Prvo odluka o referendumima, a onda se konačno otvara rasprava o Vatikanskim ugovorima

Prvi put u 20 godina Sabor će u srijedu raspravljati o reviziji tzv. Vatikanskih ugovora. Tema je to koja već godinama dijeli javnost, a slične podjele u javnosti izazvala je i Istanbulska konvencija. O njoj dio javnosti želi raspisati referendum, no po svemu sudeći, želju tog dijela javnosti, kao i onog koji u sklopu inicijative Narod odlučuje želi promijeniti izborno zakonodavstvo, Sabor će u srijedu odbiti

Inicijativama je nakon toga dano i neko vrijeme da izvrše uvid u sporne potpise, no one su umjesto toga tužile Vladu Ustavnom sudu tvrdeći da je nezakonito provjeravala potpise. Ustavni sud je prije dva tjedna odbacio žalbe inicijativa.

I dok će spornim referendumima Sabor otvoriti jutro, ništa manje uzbudljivo neće biti navečer, kada se u njemu prvi put otvara rasprava o Vatikanskim ugovorima. Radi se o GLAS-ovu prijedlogu zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama ugovora između Svete Stolice i Hrvatske, no očekuje se da će Sabor većinom glasova odbiti reviziju i eventualnu izmjenu ugovora.

U svom prijedlogu GLAS predlaže izmjenu četiri ugovora potpisana sa Svetom Stolicom jer smatraju da oni uzrokuju protuustavne posljedice, a to su, tvrde, narušena načela jednakosti pred zakonom, slobode vjeroispovijesti i odvojenosti crkve od države. Uz to, smatraju da su veliko financijsko i materijalno opterećenje za Hrvatsku. Između ostalog, traže da se revidiraju obveze vezane uz vjeronauk u javnim školama i novčana sredstva koja se daju pojedinim fakultetima, da se 'vjeronauk makne iz škola te da on bude tamo gdje mu je i mjesto, a to je u vjerskim ustanovama'.