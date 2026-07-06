Bulj traži od Plenkovića da povuče Uredbu o smeću: To je kriminal i pljačka

"Umjesto da odgovaraju oni koji su 21 godinu obećavali Lećevicu, danas račun ispostavljaju građanima. To je licemjerno i podmuklo", poručio je Bulj ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije te zatražio hitno povlačenje Vladine Uredbe koju je nazvao "kriminalnom i pljačkaškom".

Upozorio je da će njezina promjena dovesti do financijskog sloma komunalnih poduzeća u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a trošak višedesetljetnog neuspjeha izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, za što odgovornima smatra državu i Splitsko-dalmatinsku županiju, biti prebačen na građane.

Na konferenciji za novinare pokazao je rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je Čistoći Cetinske krajine određena obveza plaćanja naknade za 2025. te upozorio da će, prema važećoj uredbi, taj iznos već idućih godina narasti na više od milijun eura godišnje.

"Tom uredbom do kraja srpnja komunalna tvrtka Čistoća Cetinske krajine treba platiti 400.000 eura naknade za odlaganje otpada. Ako to ne učini, onda će ta tvrtka biti ovršena što znači njezin kraj," istaknuo je Bulj.

Tada će, kaže, u Splitsko- dalmatinskoj županiji biti "scenarij Napulja".

Napomenuo je da je tu Vladinu uredbu premijer Plenković potpisao 2024., ali da on kao saborski zastupnik tada za nju nije znao i da o njoj nije bilo riječi u Hrvatskom saboru.

"Ova je uredba kukavičje jaje podmetnuto narodu", ocijenio je.

Ne bude li ta uredba obustavljena do kraj ovog ili početka idućeg tjedna, najavio je da će dovesti smeće ispred vrata župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana i ispred Fonda za zaštitu okoliša.

"Do sada nisu napravili Centar za gospodarenje otpadom Lećevica, ali su u tom projektu zaposlili 90 svojih uhljeba i tako su utučeni milijuni", ustvrdio je Bulj prozivajući za neizgradnju Lećevice župane splitsko-dalmatinske koji su tu dužnost obavljali u proteklih 21 godinu.

Posebice je zamjerio sadašnjem splitskom gradonačelniku Splita Tomislavu Šuti koji je bio višegodišnji direktor Centra Lećevica. "Krivac zašto Centar za gospodarenje otpadom Lećevica nije završen 2018. zove se Tomislav Šuta" kazao je zamjerajući što se, kako kaže, umjesto odgovornih, danas kažnjavaju komunalna poduzeća i građani.

Upozorio je i da komunalna poduzeća već godinama snose ogromne troškove zbrinjavanja plastike te da je samo Čistoća Cetinske krajine u posljednjih pet godina zbog takvog sustava imala oko 800 tisuća eura dodatnih troškova.