Žestoka prozivka u Saboru: 'Dok Bulj snima videa, djeca ostaju bez vrtića'

Bugarin ocjenjuje da je to posljedica nesposobnosti gradske vlasti koja u pet godina mandata, kaže, nije bila u stanju izgraditi osnovnu socijalnu infrastrukturu. Uspješno realizirane projekte u Sinju pripisuje Vladi i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zbog nedostatka vrtićkih i jasličkih kapaciteta, deset vijećnika Gradskog vijeća Sinja iz redova HDZ-a i Nezavisne liste dr. Stipislava Jadrijevića već je zatražilo sazivanje izvanredne sjednice.

"Dok se Miro Bulj bavi visokom politikom i snima jeftine skečeve za društvene mreže, u Sinju vlada potpuni slom pedagoškog odgoja. Oko 260 djece u ovom trenutku ostalo je neupisano u dječje vrtiće i jaslice, a majke i očevi nemaju gdje ostaviti djecu da bi išli na posao'', rekao je Bugarin u slobodnom govoru.

"Građani vide da im Most na čelu s Buljem nudi samo maglu, galamu i destrukciju i da svakodnevni problemi ostaju ignorirani", kazao je.

U obranu sinjskog gradonačelnika stao je Mostov Marin Miletić. "Odgovorni ste za sedam milijardi eura godišnje koliko se krade u Hrvatskoj, za pola milijuna mladih koji su napustili Hrvatsku zbog vaših politika, korupcije i lopovluka, za stotine milijuna eura ukradenih od hrvatskih sportaša. Sramota je da vi njega prozivate", rekao je.

Damir Barbir (Centar): Vladajući se malo čime mogu pohvaliti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Damir Barbir (Centar) poručio je vladajućoj stranci da se malo čime može pohvaliti u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojom ona upravlja. "Nemamo novu bolnicu pedeset godina, nemamo brzu cestu Split-Omiš, nemamo spoj sa splitskim aerodromom'', nabrajao je.

Marijana Puljak iz iste stranke osvrnula se na inflaciju od 4,8 posto koju je Hrvatska imala u ožujku ove godine. Odgovornom za nju smatra vladu Andreja Plenkovića.

"Umjesto da reže vlastitu rastrošnost, premijer diže namete malim iznajmljivačima, gazi obrtnike, stišće ljude koji plaćaju porez, a ne dira u pravog parazita koji proždire sustav, to je prekomjerna i neopravdana državna potrošnja", istaknula je.

Nezavisni zastupnik iz kluba Mosta Josip Jurčević osvrnuo se na aktualni sukob između premijera i predsjednika glede sudjelovanje hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu povodom obilježavanja francuskog Dana državnosti 14. srpnja.

"Treba zauzeti potpuno jasno i nedvojbeno stajalište - vojskom zapovijeda predsjednik države. Što god ja mislio o njemu, tu ne smije biti nikakve dvojbe. Drugi je problem zbog čega oni to rade. I jedan i drugi vjerojatno imaju svoje političke interese zbog izbora i dopadanja biračima'', ustvrdio je Jurčević.

Nino Raspudić (nezavisni): Trećina domaće ekonomije u sivoj zoni

Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika upozorio je da je trećina domaće ekonomije u sivoj zoni, prema procjeni Europske komisije.

"Od Vlade ne treba tražiti još jednu aplikaciju kao rješenje, nego promjenu politike poticaja, jednostavnije porezni sustav, manje loše ciljanih izuzeća, niži administrativni trošak formalnog poslovanja i jednaku primjenu pravila za sve", naglasio je.

Zastupnica Možemo Draženka Polović prisjetila se 35.godišnjice ubojstva Josipa Reihla Kira, bivšeg načelnika osječke policije kojeg je pripadnik hrvatske policije Antun Gudelj ubio na današnji dan kod kontrolnog punkta u Tenji.

"Danas ne odajemo počast samo njemu, nego ideji da je dijalog hrabrost, humanost veličina, a tolerancija snaga. Dok god ta ideja ne zauzme mjesto koje zaslužuje u našoj državi, ni Josip neće dobiti mjesto koje zaslužuje u hrvatskoj povijesti, a bez toga ni Hrvatske neće do kraja biti pomirena sama sa sobom", poručila je Polović.