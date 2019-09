'Budućnost Fortenove ne postoji. Kako nitko od vas to ne razumije? Ja idem do kraja, upamtite to!'

Bivši vlasnik bivšeg koncerna Agrokora Ivica Todorić, protiv kojega je u ponedjeljak podignuta optužnica zbog sumnje da je s još tri osobe oštetio Agrokor za 1,25 milijuna eura, u intervjuu za N1 kazao je kako se ne boji odlaska u zatvor. 'Ja idem do kraja, upamtite to', poručio je

Komentirao je optužnicu koja ga tereti za plaćanje fiktivnog savjetovanja kako bi izvukao više od milijun eura iz Agrokora. '700 milijuna eura sam tad imao u Agrokoru. Sad će netko reći da sam nešto išao uzeti... Ja nemam veze s tim... Što mene to pitate? Mene da netko pita da sam ja nešto knjižio... to je nevjerojatno. Nisam znao za taj ugovor. Zar bih ja stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore? To su službe radile. Da ja ne vjerujem pravnoj službi... Da ja svojim službama ne vjerujem...', u nevjerici je govorio Todorić.

Na pitanje zašto je izdavao mjenice bez pokrića ako je Agrokor bio tako uspješna kompanija, Todorić kaže: 'U jednom se trenutku dogodio način financiranja putem mjenica... teško je reći koliko, što i kako. Uglavnom za robu. Mi smo 10 godina radili s mjenicama. U nulu svaki dan je sve isplaćeno, sve je funkcioniralo...'

Na pitanje zašto je potpisao zahtjev za uspostavom izvanredne uprave, odgovara: 'Shvatio sam da je državni aparat protiv mene. Povukao sam se, ali znao sam da nemaju ništa protiv mene. Uhapsili bi me isti čas da nisam potpisao.'

Smatra da budućnost Fortenove ne postoji.

'Kako nitko od vas to ne razumije? To je kaos, oni sad za firmu ne mogu dobiti dvije milijarde. To je napravljeno na kriminalu... S kompanijom će se to raspasti u totalu, firme će se raspasti, budućnost će se raspasti', upozorava. Na pitanje plaši li se novog odlaska u zatvor, odgovara: 'Zašto? Što bih se plašio? Ja idem do kraja, upamtite to.'