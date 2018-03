Budući šef njemačkog MUP-a planira 'čistku' migranata

Budući njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer planira osjetno povećati broj protjerivanja osoba bez pravnog temelja za boravak u Njemačkoj poput onih kojima je odbijen zahtjev za azilom, izvještava u nedjelju dnevnik „Bild am Sonntag“

„Broj vraćanja u zemlje porijekla mora biti osjetno povećan. To se posebice odnosi na one koji su prekršili zakon i one koji predstavljaju opasnost po njemačke građane i tu moramo pooštriti dosadašnju praksu“, rekao je predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Horst Seehofer u razgovoru za „Bild am Sonntag“.

U tu svrhu Seehofer planira donošenje „Masterplana za brže postupke odluke o azilu i dosljednije protjerivanje“ što će biti prvi prioritet nakon njegova dolaska na dužnost ministra unutarnjih poslova.