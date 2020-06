Bubaš: Vremenske prilike ne utječu na koronavirus kako smo se nadali

Broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj raste već četvrti dan zaredom - u posljednja 24 sata zabilježeno je 18 novih slučajeva. Najviše novooboljelih je u Zagrebu - ukupno 10, pet osoba je pozitivno na virus u Osječko-baranjskoj županiji, a po jedan novi slučaj zabilježen je u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zagrebačkoj županiji. Do sada je u Hrvatskoj ukupno zabilježeno 2.317 pozitivnih osoba na Covid-19. Dosad su se oporavile 2.142 osobe. Preminulo je njih stotinu i sedam, a još ih je 68 na liječenju. Zbog svega se danas hitno okupio Stožer za civilnu zaštitu i objavio nove mjere o kojima je za RTL govorila pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, Marija Bubaš

Upitana je li virus oslabio s obzirom da je ljeto, Bubaš kaže da to ne bi tvrdila te napominje da je i prije bilo asimptomatskih slučajeva.

'I prije je bilo osoba koje su imali nespecifične simptome. Zarazu prate neki karakteristični simptomi - povišena temperatura, bolovi, grlobolja, kašalj pa su u tom smjeru usmjerene i naše mjere', kazala je.

''To su bile neke spekulacije, razmišljanja ljudi koji se bave virusima i koji su praili druge virusne bolesti pa se očekivalo da će se moći primjenjivati na na Sars cov-2. Vidimo da drugdje u svijetu vremenske prilike nemaju utjecaja kako smo se nadali i da se moramo jače držati onoga što preporučujemo - fizički razmak koji moramo održavati, higijena ruku, higijena kihanja i kašnjanja, nositi maramice.'

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak trenutno je u samoizolaciji, a Bubaš kaže kako ga ona trenutno mijenja.

'Tim ljudi je i do sada radio ovaj posao, nastavit će i dalje. Čujemo se koliko je potrebno da bi posao funkcionirao. Moram priznati kad ga čujem, ne vidim da nije ok pa ga onda to nisam ni pitala to posebno', kaže Bubaš dodajući da joj najviše zbog posla koji traje od jutra do mraka nedostaju sinovi.