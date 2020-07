Bubaš o virusu u bolnici Merkur: Neki zaraženi bili su na godišnjem, bilo je i pozitivnih pacijenata

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš navela je da je bolnički sustav spreman na to da svaka osoba može biti zaražena pa i zdravstveni djelatnici

Vezano za zabrane posjeta u bolnicama kazala je kako se, nakon prvotnih potpunih zabrana, sada reagiralo selektivno, jer je pacijentima bitan kontakt s obitelji. Ukoliko dođe do poboljšanja situacije na terenu, doći će do popuštanja i te mjere.

Navela je da su neki zaraženi zdravstveni djelatnici bili na godišnjem odmoru te da je i kod pacijenata bilo pozitivnih, ali testiranja su u tijeku pa će epidemiolozi odlučiti kako dalje. U bolnici Merkur, kazala je - uzeti su uzorci kod djelatnika za koje je epidemiološka indikacija pokazala da je to potrebno te uzorci svih pacijenata na odjelu.

'Da je zaraženo dvoje zdravstvenih djelatnika zvuči alarmantno, ali provedba testiranja će pokazati o kojem je broju riječ, djelatnika i pacijenata. Od brojki je važnije to da se reagiralo na vrijeme. Čim se uočila pojava zaraze', kazala je Bubaš.

Na pitanje zašto se ne dopusti roditeljima da posjećuju svoju djecu u bolnici odgovorila je kako je to za nju emotivno pitanje.

"Ja sam bila pacijent i moje dijete je bilo pacijent. I liječnik može biti pacijent. I dijete liječnika može biti pacijent pa se to i meni dogodilo. I ja i moje dijete smo u rodilištu, a kasnije i u bolnici bili pacijenti i posjete nisu bile dozvoljene u to vrijeme. Vjerovala sam da postoji razlog za to i željela sam da i ja i dijete čim prije odemo kući. Bilo mi je jako važno da neki vanjski čimbenici ne remete osjetljivu ravnotežu sa bolesti i zdravlja. Vjerujem i moramo vjerovati jedni drugima', kazala je Bubaš.

Komentirajući peticiju Uduge Roda koju je potpisalo više od 30 tisuća ljudi kazala je kako period nakon poroda više osljetljiv i sklon pojačanom zgrušavanju krvi što je i karakteristika zaraze koronavirusom. Izrazila je nadu da će se u ovom slučaju naći zajednički jezik.