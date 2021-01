Bubaš: Nijedan uzorak za gripu do sada nije bio pozitivan

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, kazala je i da se bilježi manje zaraza gripom

'Svakodnevno pristižu uzorci za gripu, ali ni jedan do sada nije bio pozitivan. Tu i tmo se nađe neki pozitivni. Na primjeru Australije možemo reći da pratimo sličan trend, kod njih je sezona završila, imali su trećinu slučajeva gripe i tvrdili su, a čini mi se da to i je, a to je da mjere koje imamo za koronu, sprečavaju širenje gripe. S ovim mjerama ćemo imati i manje zaraza koronavirusom i manje slučajeva gripe', kazala je Bubaš u Dnevniku Nove TV.