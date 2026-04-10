EU GUBI STRPLJENJE

Bruxelles zatvara pipu? Srbiji prijeti gubitak milijardi zbog Vučićeve politike

M. Šurina

10.04.2026 u 06:47

Aleksandar Vučić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Srbija bi mogla ostati bez do 1,5 milijardi eura iz europskih fondova jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog zabrinutosti oko stanja demokracije i bliskih odnosa s Rusijom, piše Politico

Iako nije članica Europske unije, Srbija kao kandidatkinja za članstvo ima pravo na financijsku potporu za provedbu reformi. Odluka o mogućem zamrzavanju sredstava dodatno bi zakomplicirala proces proširenja Unije, navodi Politico.

Povjerenica za proširenje Marta Kos upozorila je na niz problema, uključujući zakone koji, kako navodi, potkopavaju neovisnost pravosuđa, pritiske na prosvjednike te uplitanje u rad neovisnih medija. Komisija trenutačno procjenjuje ispunjava li Srbija uvjete za nastavak financiranja.

Prema navodima više dužnosnika EU-a, unutar Komisije raste pritisak za uskraćivanje sredstava. Posebno su kritizirane reforme pravosuđa koje je predložila vlast predsjednika Aleksandra Vučića.

Iz Beograda poručuju da vjeruju kako do obustave neće doći te ističu da ostaju predani članstvu u EU-u. Srbija je, kako navode vlasti, od 2000. godine primila više od sedam milijardi eura europske potpore, dok joj je u razdoblju od 2021. do 2024. dodijeljeno više od 586 milijuna eura bespovratnih sredstava. Stavljeno joj je na raspolaganje čak 1,5 milijardi eura dodatnih sredstava uvjetovanih reformama.

Dodatne napetosti proizlaze iz bliskih odnosa Beograda s Moskvom, kao i iz nedavnih optužbi za nepravilnosti na izborima i sukobe policije i studenata.

Sloboda medija i vladavina prava u Srbiji nalaze se ‘na aparatima’ zbog pritisaka vlasti na novinare, upozorila je Sofija Todorović iz organizacije za ljudska prava YIHR u izjavi za Politico, pozvavši Europsku komisiju na reakciju ‘prije nego što zavlada gotovo potpuni mrak’.

U Bruxellesu posljednjih mjeseci raste nezadovoljstvo stanjem u Srbiji. U izvješću o napretku iz studenoga prošle godine upozoreno je na nazadovanje u reformama te na ‘protuunijsku retoriku’ na najvišim razinama vlasti.

Ruske veze

Dodatne napetosti izbile su u prosincu kada predsjednik Aleksandar Vučić nije sudjelovao na sastanku EU-a i zemalja zapadnog Balkana. Istodobno, nastavio je održavati bliske odnose s Moskvom tijekom rata u Ukrajini te kritizirao spor tempo pregovora o članstvu u Europskoj uniji.

Vučić je u veljači, u zajedničkom tekstu s albanskim predsjednikom, predložio jače gospodarsko povezivanje s EU-om, uključujući pristup jedinstvenom tržištu i slobodi kretanja, bez punopravnog članstva. Europska povjerenica Marta Kos odbacila je tu ideju, istaknuvši da su za takav iskorak nužne dubinske reforme.

Srbija se dodatno našla na udaru kritika nakon izvješća o nasilju i nepravilnostima na lokalnim izborima te policijske racije na sveučilištu, tijekom koje je došlo do sukoba sa studentima.

Prema riječima dužnosnika EU-a, ti događaji, uz nastavak suradnje s Rusijom, predstavljaju prijelomni trenutak u odnosima Bruxellesa i Beograda te su doveli do zaoštravanja stava Europske komisije.

‘Kao zemlja kandidatkinja, očekujemo da Srbija uskladi svoju vanjsku politiku s našim stajalištima’, poručila je Marta Kos za Politico.

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

  • 07:47

    Izrael 'smanjio doživljaj'? U posljednja 24 sata zabilježeno je smanjenje intenziteta izraelskih napada na područje Bejruta, nakon velikog napada izvedenog u srijedu. Prema dostupnim informacijama, u libanonskoj prijestolnici od tada nije bilo novih udara, iako se vojne aktivnosti nastavljaju na jugu zemlje. Analitičari ističu da je riječ o primjetnom smanjenju operacija u Bejrutu, no za sada nije jasno je li riječ o privremenom zatišju ili planiranoj promjeni taktike. Istodobno, izraelski mediji, pozivajući se na dužnosnike, navode da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na izraelsku vladu kako bi došlo do smirivanja sukoba u Libanonu.
Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

