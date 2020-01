Bruxelles se oprašta od Velike Britanije

U petak se na ulicama Londona očekuju tisuće ljudi koji će obiliježiti povijesni izlazak Velike Britanije iz Europske unije, no Bruxelles, europska prijestolnica, svoj je oproštaj počeo već u četvrtak

Obližnji Manneken Pis, fontana s dječakom koji mokri, također je obučen u britansku zastavu, a dobio je i šešir i štap za hodanje.

Richard Wells, dvojni državljanin Belgije i Britanije koji u Bruxellesu živi duže od 35 godina, rekao je da je dirnut gestom belgijske prijestolnice.

"Mislim da je to stvarno lijepo, nisam ništa očekivao", rekao je za njemačku agenciju dpa.

"Mislim da je stvar u tome da ljudi vole Britance. Mnoge europske države govore kako su tužne jer odlazimo", dodaje.

Belgija je dom za oko 25 tisuća britanskih državljana od sveukupno njih 1,2 milijuna u Europskoj uniji.

U subotu ujutro ti će se ljudi probuditi kao državljani treće zemlje, a ne EU-a, osim ako imaju putovnicu neke države tog saveza.

Zastupnik stranke Brexit u Europskom parlamentu (EP) ne dijeli oduševljenje.

Martin Daubney je emocionalne scene u EP-u u srijedu proglasio "patetičnima".

Europski zastupnici su u srijedu Britancima za kraj njihovog članstva zajedno zapjevali britansku pjesmu "Should old acquaintance be forgot", posvećene, u slobodnom prijevodu, "dobrim starim vremenima".

U blizini Parlamenta, na Trgu Luxembourg, ranije u četvrtak je posađeno stablo britanskog hrasta, kao simbol "trajne veze" Britanaca s europskim partnerima, objavila je ProEuropa, organizator tog događaja.

Same vlasti Bruxellesa su Britancima poručili kako će "im prijestolnica Europe uvijek pružati dobrodošlicu", stoji u priopćenju.

Herman i Juliet, dvoje Belgijanaca koji su s unukom na glavnom gradskom trgu mahali britanskim zastavama, poručili su: "Trebaju se vratiti i ponovno razmisliti".

"To je 'zbogom', ali ne zauvijek".