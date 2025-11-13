Brutalan napad u centru Ljubljane: Izboden vozač autobusa, bore mu se za život

U četvrtak navečer u centru Ljubljane dogodio se brutalan napad, pri kojem je oštrim predmetom teško ozlijeđen vozač gradskog autobusa
Napadač je nakon napada pobjegao, a nakon intenzivne potrage uhićen je na području Ljubljane, potvrdila je ljubljanska policija.
Ranjeni vozač autobusa hitno je prevezen u ljubljanski klinički centar. Njegovo stanje je, prema posljednjim informacijama, stabilno, ali je život i dalje ugrožen. Neslužbeno se doznaje da je zadobio ozljede glave, javlja 24ur.
Kako je priopćila ljubljanska policija, na teren su odmah upućeni svi raspoloživi policajci i kriminalisti, a područje je pretraživao i policijski helikopter.
Kriminalistička istraga je u tijeku, policija obavlja očevid i prikuplja sve informacije koje bi mogle rasvijetliti pozadinu napada i motiv koji za sada nije poznat.