Brutalan napad u centru Ljubljane: Izboden vozač autobusa, bore mu se za život

Napadač je nakon napada pobjegao, a nakon intenzivne potrage uhićen je na području Ljubljane, potvrdila je ljubljanska policija.

Ranjeni vozač autobusa hitno je prevezen u ljubljanski klinički centar. Njegovo stanje je, prema posljednjim informacijama, stabilno, ali je život i dalje ugrožen. Neslužbeno se doznaje da je zadobio ozljede glave, javlja 24ur.