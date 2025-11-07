Brodosplit: 'Anušić nas pokušava diskreditirati, država nas nije zaštitila'

Brodogradilište Specijalnih Objekata (BSO) odbacilo je u petak izjave ministra obrane Ivana Anušića koji je ranije danas rekao da vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak u ovom trenutku povlači očajničke poteze, pokušavajući prebaciti problem na Ministarstvo obrane

BSO je u priopćenju ocijenilo da ministar tim izjavama pokušava diskreditirati zakonito, odgovorno i utemeljeno postupanje njihovog društva. Navode pritom da su kao hrvatski brodograditelj i član DIV Grupe u proteklom je desetljeću u potpunosti ispunjavao svoje ugovorne obveze prema Republici Hrvatskoj, unatoč brojnim gospodarskim i geopolitičkim izazovima, kažu u brodogradilištu. Zahvaljujući tome, ističu, Hrvatska danas raspolaže suvremenim obalnim ophodnim brodovima OOB “Omiš” i OOB “Umag”, izgrađenima u potpunosti u hrvatskom brodogradilištu od strane domaćih inženjera, radnika i podizvođača.

Milijarda eura poreza Dalje kažu da je samo Brodosplit, član DIV Grupe, od trenutka ulaska u sustav Grupe uplatio više od milijardu eura poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, čime je značajno doprinio punjenju državnog proračuna i financiranju javnog sektora Republike Hrvatske. Nakon izbijanja krize u Ukrajini i prestanka financiranja od strane banke VTB Frankfurt, država nije reagirala sukladno smjernicama Europske komisije o zaštiti strateških industrija pogođenih posljedicama rata te je Brodosplit pretrpio 150 milijuna eura gubitka, a DIV Grupa pretrpjela više od 200 milijuna eura. No, unatoč tome, kažu, Brodosplit i BSO nastavili su raditi na projektima od državnog interesa, uključujući i izgradnju obalnih ophodnih brodova za HRM.

