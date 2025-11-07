reakcija iz splita

Brodosplit: 'Anušić nas pokušava diskreditirati, država nas nije zaštitila'

M.Da./Hina

07.11.2025 u 18:29

Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi
Brodogradilište Specijalnih Objekata (BSO) odbacilo je u petak izjave ministra obrane Ivana Anušića koji je ranije danas rekao da vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak u ovom trenutku povlači očajničke poteze, pokušavajući prebaciti problem na Ministarstvo obrane

BSO je u priopćenju ocijenilo da ministar tim izjavama pokušava diskreditirati zakonito, odgovorno i utemeljeno postupanje njihovog društva.

Navode pritom da su kao hrvatski brodograditelj i član DIV Grupe u proteklom je desetljeću u potpunosti ispunjavao svoje ugovorne obveze prema Republici Hrvatskoj, unatoč brojnim gospodarskim i geopolitičkim izazovima, kažu u brodogradilištu.

Zahvaljujući tome, ističu, Hrvatska danas raspolaže suvremenim obalnim ophodnim brodovima OOB “Omiš” i OOB “Umag”, izgrađenima u potpunosti u hrvatskom brodogradilištu od strane domaćih inženjera, radnika i podizvođača.

Dalje kažu da je samo Brodosplit, član DIV Grupe, od trenutka ulaska u sustav Grupe uplatio više od milijardu eura poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, čime je značajno doprinio punjenju državnog proračuna i financiranju javnog sektora Republike Hrvatske.

Nakon izbijanja krize u Ukrajini i prestanka financiranja od strane banke VTB Frankfurt, država nije reagirala sukladno smjernicama Europske komisije o zaštiti strateških industrija pogođenih posljedicama rata te je Brodosplit pretrpio 150 milijuna eura gubitka, a DIV Grupa pretrpjela više od 200 milijuna eura.

No, unatoč tome, kažu, Brodosplit i BSO nastavili su raditi na projektima od državnog interesa, uključujući i izgradnju obalnih ophodnih brodova za HRM.

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin

Projekti na čekanju

Upozoravaju da su zbog neispunjenja ugovornih obveza Ministarstva obrane i izostanka dogovora oko kompenzacije povećanih troškova, trenutno na čekanju projekti vrijedni stotine milijuna eura.

Za kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba iz Ministarstva obrane kažu da su je bili prisiljeni podnijeti jer je riječ o zakonitom i legitimnom činu zaštite nacionalnog interesa, a ne o “očajničkom potezu”, kako to, kažu u BSO, tendenciozno navodi ministar.

Pozivali su Anušića na kavu u Brodosplit da osobno obiđe pogone i brodove, pogleda realno stanje svih troškova i procjena, te se uvjeri u činjenice na licu mjesta. Samo otvorenim razgovorom i izravnim uvidom mogu se donositi odluke koje su u interesu Republike Hrvatske i njenih građana, poručuju iz BSO-a.

