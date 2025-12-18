Gradonačelnici Petrinje kazna od 550 eura zbog imovinske kartice, Hajdašu Dončiću opomena

Gradonačelnici Petrinje Magdaleni Komes Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u četvrtak je izreklo kaznu od 550 eura zbog nesklada u imovinskoj karici, zastupniku Siniši Hajdašu Dončiću samo opomenu, dok je kod ministra obrane Ivana Anušića utvrdilo da nema povreda zakona.

Sva tri predmeta odnosila su se na nesklade u imovinskim karticama. U slučajevima ministra Anušića i Hajdaša Dončića, riječ je o redovitoj provjeri imovinskih kartica po službenoj dužnosti, dok je u slučaju Komes riječ o postupanju na temelju medijskih navoda da nije prijavila 16 naslijeđenih nekretnina (pašnjaka, šuma, oranica) koje ima u suvlasništvu s drugim osobama. Predsjednica Povjerenstva Ines Pavlačić navela je kako u slučaju Komes bila riječ o više nekretnina i više provjeravanih imovinskih kartica, s tim da neke nekretnine nikad nisu upisane u kartice. "S obzirom na te okolnosti, Povjerenstvo je ocijenilo da izrekne novčanu sankciju u iznosu od 550 eura, dakle, u nižem rangu novčanih sankcija", istaknula je u izjavi za medije tijekom pauze sjednice Povjerenstva.

Kod Hajdaša Dončića Povjerenstvo je utvrdilo nekoliko minornih nesklada. Utvrđeno je da je povrijedio zakon, ali s obzirom na minorne suvlasničke udjele te na malu diskrepanciju u prihodima supruge, Povjerenstvo je izreklo sankciju opomene. "S obzirom na okolnosti, očitovanje obveznika i činjenice da nije bio sankcioniran ranije, Povjerenstvo je utvrdilo primjerenim, s obzirom na narav tih nesklada, izreći sankciju opomene", pojasnila je Pavlačić. Pri tome je navela kako se ta izrečena opomena može reflektirati na neke buduće situacije jer Hajdaš Dončić sada ima utvrđenu povredu zakona. "Opomena treba djelovati na način da svaki obveznik ubuduće s većom pažnjom postupa i poštuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa", poručila je Pavlačić.