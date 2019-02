Britanska premijerka obećala da će se glasati o Brexitu samo 17 dana prije nego što Velika Britanija prestaje biti članica EU

Britanska premijerka Theresa May u nedjelju je obećala da će se glasanje održati do 12. ožujka o dogovoru koji je postigla o izlasku Britanije iz EU-a

"Moj će se tim vratiti u Bruxelles sljedećeg tjedna", rekla je May na putu za summit EU-a i Arapske lige u Sharm el-Sheikhu.

"Zbog toga se neće održati glasovanje u parlamentu ovoga tjedna no osigurat ćemo da se to dogodi do 12. ožujka", rekla je.