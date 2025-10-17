Započinju aktivnosti na sanaciji ilegalnog odlagališta u Gospiću

U međuvremenu, redovito se u Gospiću provode ispitivanja kvalitete zraka i vode , a dosadašnja mjerenja nisu pokazala odstupanja koja bi bila opasna po zdravlje ljudi.

"Nadležne institucije su nas obavijestile da su se stekli uvjeti za provođenjem aktivnostima na sanaciji lokacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću . Kao što je i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavljivala od samog početka, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će odmah započeti s projektnim aktivnostima te ćemo čim prije, nakon analize svih dostupnih materijala, objaviti javni natječaj za odabir izvođača radova", istaknuo je u Gospiću direktor Balen.

Na zahtjev Ličko-senjske županije Fond je sa Županijom u svibnju sklopio ugovor o sufinanciranju provedbe aktivnosti ispitivanja i mjerenja kvalitete zraka koje provodi Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Također Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, provodi stalni monitoring kakvoće površinskih i podzemnih voda.

U Fondu ističu kako razumiju zabrinutost građana Gospića, no trebalo je pričekati da se stvore sve zakonske pretpostavke da bi započeli sa sanacijom. Kao što su pokrenuli aktivnosti na sanaciji odlagališta u Pazinu i Samoboru, tako sad prioritetno ide i u Gospiću, kažu iz Fonda.

Ni ostale lokacije, one u Poznanovcu, Benkovcu i Lovincu neće biti izostavljene. Cilj je osigurati sigurno, čisto i zdravo okruženje za sve građane, poručuju iz Fonda.

Za sanacije ilegalnih odlagališta u Planu 2023. – 2028. Fond inicijalno osigurao 30 milijuna eura

Za sanacije ovih ilegalnih odlagališta koje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, upravo radi zaštite javnog interesa i zdravlja ljudi, uvrstilo u Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine Fond je inicijalno osigurao 30 milijuna eura.

"Aktivnosti u Gospiću, ali i na drugim lokacijama diljem Hrvatske, potvrđuju da institucije sustavno pristupaju rješavanju ekoloških problema naslijeđenih iz prošlosti. U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, lokalnom upravom i stručnim institucijama, Fond nastavlja raditi sve što je potrebno kako bi sanirali ovih šest ilegalnih odlagališta otpada", najavili su iz Fonda.

Ističu i da se kontinuirano radi i na svim ostalim projektima gospodarenja otpadom pa je Fond tako vezano za Gospić, Komunalcu Gospić odobrio 1,2 milijuna eura za izgradnju pretovarne stanice Rakitovac koja će biti dio integriranog sustava gospodarenja otpadom Zadarske i dijela Ličko-senjske županije.

Fond je također prije nekoliko dana u sklopu javnog poziva za sanaciju takozvanih "divljih odlagališta" Gradu Gospiću odobrio 104.000 eura za realizaciju projekta koji su prijavili na javni poziv. Sve su te aktivnosti, kažu u Fondu, usmjerene na postizanje što učinkovitijeg i uređenijeg sustava gospodarenja otpadom na razini grada, ali i cijele Ličko-senjske županije.

Uskok je 14. veljače ove godine, temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv Josipa i Monike Šincek iz varaždinske tvrtke Tipos Resurs i još osmero osumnjičenika zbog nepropisnog odlaganja desetaka tisuća prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije te hrvatskih tvrtki, koji su zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca.

Pored deset hrvatskih državljana, osumnjičene su i četiri tvrtke zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, teškog kaznenog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković je 21. veljače najavila da u cilju zaštite zdravlja ljudi i okoliša, kao i zaštite javnog interesa, objavljuju Poziv jedinicama lokalne uprave i samouprave za dostavu podataka o lokacijama nepropisno odloženog otpada, s rokom dostave podataka do 10. ožujka.

Prijavljena je ukupno 91 lokacija, od čega je njih šest – u Gospiću, Poznanovcu, Benkovcu, Samoboru, Pazinu i Lovincu – određeno kao prioritet za sanaciju te su njihove sanacije uvrštene u Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom RH 2023.