Macron u škripcu, Le Pen u naletu: U Francuskoj se sprema politička bomba

Premijer Bayrou, koji je naslijedio Elisabeth Borne u pokušaju stabilizacije Macronove centrističke vlade, očito je pogrešno procijenio Le Pen. Uvjeren da ga neće rušiti jer je pravomoćno osuđena za pronevjeru javnih sredstava i stoga privremeno diskvalificirana iz političkog natjecanja, Bayrou je odlučio riskirati pa je najavio glasanje o povjerenju . No Le Pen ga nije poštedjela.

Unatoč zabrani kandidiranja, Marine Le Pen odlučila je ući u otvoreni sukob s francuskom vladom, odlučna iskoristiti političku nestabilnost da bi srušila premijera Françoisa Bayroua i natjerala predsjednika Emmanuela Macrona na nove parlamentarne izbore – ili čak i na ostavku, piše Politico .

'Dosta je makronizma'

Samo sat vremena nakon što je Bayrou objavio da će se održati glasanje o povjerenju, Le Pen je istaknula da će njezina stranka, Nacionalno okupljanje, glasati za rušenje vlade. Na društvenoj mreži X poručila je da 'samo raspuštanje parlamenta može omogućiti francuskom narodu da odlučuje o vlastitoj sudbini' i pozvala na izbore koji bi 'pokrenuli oporavak zemlje pod vodstvom Nacionalnog okupljanja'.

Njezini bliski suradnici poručili su da nikada nije bilo ni govora o mogućem dogovoru s Bayrouom. 'Oni zamišljaju da su svi jednako beskrupulozni kao oni sami', izjavio je Laurent Jacobelli, glasnogovornik stranke. 'Ali to je potpuna pogrešna procjena Marine Le Pen.'

Premijer podcijenio protivnicu, opozicija se ujedinjuje

Iako se spekuliralo da je Bayrou možda neformalno testirao Le Pen prije nego što je odlučio riskirati glasanjem, u televizijskom intervjuu nespretno je objasnio da to nije učinio jer su 'opozicijski čelnici bili na odmoru'.

Le Pen mu je odgovorila da nije prestala raditi tijekom ljeta i potvrdila da ostaje potpuno politički angažirana. U međuvremenu su se i ljevičarske stranke priklonile glasanju za nepovjerenje, čime Bayrouova vlada praktički gubi većinu.

Pregovori s Nacionalnim okupljanjem zakazani su za utorak, ali iz izjava Le Pen i predsjednika stranke Jordana Bardelle jasno je da kompromisa neće biti.

Macron ostaje bez manevarskog prostora

Ako Bayrou padne, Macron će se suočiti s ozbiljnim izazovom traženja novog premijera u polariziranom parlamentu bez jasne većine. Ime koje se spominje u političkim kuloarima je Sébastien Lecornu, aktualni ministar oružanih snaga. No čak i ako on preuzme tu funkciju, teško da će imati dovoljno podrške za stabilno upravljanje.

S obzirom na rastuće nezadovoljstvo zbog najavljenih budžetskih rezova vrijednih 43,8 milijardi eura, sve više birača – prema istraživanju agencije Ifop – traži nove izbore. Čak 63 posto ispitanika podržava povratak na birališta, a među glasačima Nacionalnog okupljanja ta brojka skače na 86 posto.

Le Pen u ofenzivi – želi natrag na političku scenu

Iako formalno ne može sudjelovati u novim izborima zbog presude za pronevjeru europskog novca, Le Pen ne planira ostati po strani. Već mjesecima konzultira odvjetnike i stručnjake za ustavno pravo da bi pronašla način na koji da ospori zabranu pred francuskim ustavnim sudom.

Bardella je u utorak za TF1 potvrdio da stranka 'istražuje sve pravne opcije' kako bi Le Pen mogla biti kandidatkinja u slučaju raspuštanja parlamenta. 'Postoji pravni put, iako uzak. Marine Le Pen se bori za to', izjavio je.

Pojedini analitičari nagađaju da Le Pen prihvaća mogućnost da neće moći biti predsjednička kandidatkinja u bliskoj budućnosti, ali se zato sve češće govori o scenariju u kojem bi, u slučaju pobjede Bardelle na predsjedničkim izborima, upravo ona mogla biti imenovana premijerkom.

Jacobelli to odlučno odbacuje: 'Marine Le Pen se nikad ne predaje. Ona neće prihvatiti to da lider oporbe ne može sudjelovati u izborima.'

Francuska ulazi u neizvjesnu političku jesen

Ako vlada padne 8. rujna, a parlament ostane bez većine, Macron će morati birati između dva loša izbora: pokušati formirati treću vladu bez legitimiteta – ili riskirati još jedne prijevremene izbore koji bi ponovno mogli rezultirati blokadom.

U svakom slučaju, Le Pen pokazuje da je, i bez kandidature, i dalje jedna od najsnažnijih i najutjecajnijih figura francuske politike te da ne planira odstupiti u tišini.