Britanci ipak nisu legalizirali eutanaziju: 'Doći će, ali ne dovoljno brzo'

Strastveni govori i 'za' i 'protiv' prijedloga zakona čuli su se tijekom više od četverosatne rasprave.

Prijedlog zakona odbijen je većinom od 16 glasova. Protiv je glasalo 286 zastupnika, a 270 glasalo je 'za'.

Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu kojima je preostalo manje od šest mjeseci života omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt, uz odobrenje dvaju liječnika i stručnoga povjerenstva.

Premijer Andy Burnham nije glasao, budući da je ranije najavio da će biti suzdržan kako ne bi "neprimjereno utjecao na raspravu".