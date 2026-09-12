Britanci ipak nisu legalizirali eutanaziju: 'Doći će, ali ne dovoljno brzo'

Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su u petak prijedlog legalizacije potpomognutog umiranja u Engleskoj i Walesu.
Strastveni govori i 'za' i 'protiv' prijedloga zakona čuli su se tijekom više od četverosatne rasprave.
Prijedlog zakona odbijen je većinom od 16 glasova. Protiv je glasalo 286 zastupnika, a 270 glasalo je 'za'.
Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu kojima je preostalo manje od šest mjeseci života omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt, uz odobrenje dvaju liječnika i stručnoga povjerenstva.
Premijer Andy Burnham nije glasao, budući da je ranije najavio da će biti suzdržan kako ne bi "neprimjereno utjecao na raspravu".
Glasanje po savjesti
Vlada je bila neutralna u pogledu prijedloga zakona, a zastupnici su glasali po svojoj savjesti, a ne po stranačkoj pripadnosti.
Zastupnica Laburističke stranke Lauren Edwards, koja je ponovno podnijela prijedlog zakona nakon što mu je ranije ove godine istekao zakonodavni rok, prethodno je upozorila da bi moglo proći još jedno desetljeće prije nego što se to pitanje ponovno nađe pred parlamentom ako zakon ne prođe.
Edwards je rekla da je rezultat "iznimno razočaravajući" i "slama srce" neizlječivo bolesnim osobama i njihovim voljenima koji su, kako je rekla, "dobili nadu kada je Donji dom glasovao za ovaj zakon prošle godine".
"Potpomognuto umiranje doći će i u ovu zemlju, kao što se već uvodi diljem svijeta, ali ne dovoljno brzo."
Protivnici zakona tvrdili su da on sadrži nedovoljne zaštitne mjere te da bi mogao dovesti do toga da neki od najranjivijih članova društva budu izloženi riziku od prisile i odabira potpomognute smrti jer se osjećaju kao teret.