Djeca u Hrvatskoj imaju veliki problem: Nakon sedme godine može biti prekasno

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo roditelje pozivaju da djecu u dobi od četiri godine odvedu na preventivni oftalmološki pregled . Upozoravaju da je u prvih šest mjeseci ove godine pregled je obavilo tek 55 posto djece.

Oko 1900 djece u Hrvatskoj ima znatno oštećenje vida, a uoči Nacionalnog dana ambliopije ili slabovidnosti stručnjaci upozoravaju na važnost ranog otkrivanja problema, javlja Dnevnik Nove TV .

Slabovidnost, odnosno ambliopija, najčešće se javlja samo na jednom oku. Djete često normalno funkcionira jer se oslanja na zdravo oko, zbog čega roditelji često ne mogu sami primijetiti da dijete ima problem s vidom. Sve to dovodi do toga da slabiji vid ostaje neprimijećen sve dok ne bude prekasno za liječenje.

'Roditelji ne mogu prepoznati ima li dijete ambliopiju. Ono je vrlo često na jednom oku, ali ako je i u dva, teško ju je prepoznati. Zato je nužan pregled', poručio je Mladen Bušić, predsjednik Povjerenstva za provedbu ranog otkrivanja slabovidnosti.



Ključan je upravo trenutak kada se slabovidnost otkrije. Ako se dijagnoza postavi dovoljno rano, vid se može uspješno liječiti i vratiti.

'Ako otkrijemo nakon sedme godine života, nažalost je više ne možemo liječiti. Ako otkrijemo na vrijeme, možemo je liječiti i izliječiti', objasnila je liječnica Ana Ćurić.

Preventivni program zato se provodi upravo u dobi od četiri godine, kada su djeca dovoljno suradljiva za pregled, ističe Dnevnik Nove TV.

Stručnjaci roditeljima poručuju da ne čekaju da sami uoče problem.