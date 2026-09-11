Modi poziva Putina da završi rat u Ukrajini: Postavio mu je jedan zahtjev

Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu, navodi se u priopćenju indijskog ministarstva vanjskih poslova.

Indija je spremna podržati mirovne napore, rekao je Modi.

Bilateralni razgovori održali su se uoči dvodnevnog sastanka na vrhu skupine BRICS koji počinje u subotu. Rat u Ukrajini je na dnevnom redu, pri čemu se formulacija indijskog ministarstva vanjskih poslova odnosi na sukobe "u regiji Crnog mora".

Indija je glavni kupac ruske nafte i žitarica. Na nju su utjecale poteškoće u pomorskom prometu na Crnom moru uzrokovane ruskim i ukrajinskim napadima, a indijski mornari postali su žrtve napada dronovima.