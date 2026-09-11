NA BRICS SUMMITU

Modi poziva Putina da završi rat u Ukrajini: Postavio mu je jedan zahtjev

I.K./Hina

11.09.2026 u 20:42

Narendra Modi i Vladimir Putin
Narendra Modi i Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL
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Indijski premijer Narendra Modi pozvao je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore radi okončanja rata u Ukrajini, na sastanku dvojice čelnika u New Delhiju uoči samita skupine BRICS.

Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu, navodi se u priopćenju indijskog ministarstva vanjskih poslova.

Indija je spremna podržati mirovne napore, rekao je Modi.

Bilateralni razgovori održali su se uoči dvodnevnog sastanka na vrhu skupine BRICS koji počinje u subotu. Rat u Ukrajini je na dnevnom redu, pri čemu se formulacija indijskog ministarstva vanjskih poslova odnosi na sukobe "u regiji Crnog mora".

Indija je glavni kupac ruske nafte i žitarica. Na nju su utjecale poteškoće u pomorskom prometu na Crnom moru uzrokovane ruskim i ukrajinskim napadima, a indijski mornari postali su žrtve napada dronovima.

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Pokušao i u Kirgistanu

New Delhi, koji održava bliske veze i sa zapadnim partnerima i s Moskvom, zauzeo je uglavnom pragmatičan stav prema sukobu otkako je u veljači 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu. Međutim, Modi je zaoštrio retoriku na sastanku u Kirgistanu krajem kolovoza, pozvavši Putina pred kamerama da okonča borbe.

Treba krenuti putem od beskrajnog rata do njegova okončanja, rekao je Modi, a Putin je odgovorio da je Rusija na tom putu.

Nije poznato koliko je Modi bio izravan na ovom sastanku u New Delhiju.

U indijskom priopćenju navodi se da su se Modi i Putin dogovorili osnažiti posebno strateško partnerstvo između dviju zemalja.

Odavanje počasti poginulim Ukrajincima u ratu
Odavanje počasti poginulim Ukrajincima u ratu Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO

BRICS je kratica nastala od početnih slova naziva prvih pet članica: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike.

Organizacija je nastala kao protuteža Zapadu te se od tada proširila na Iran, Egipat, Etiopiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Indoneziju.

Fokus samita u New Delhiju bit će na trgovini, tehnologiji i regionalnim sukobima. Među čelnicima koji sudjeluju na skupu je i kineski predsjednik Xi Jinping.

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