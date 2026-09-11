Modi poziva Putina da završi rat u Ukrajini: Postavio mu je jedan zahtjev

Indijski premijer Narendra Modi pozvao je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore radi okončanja rata u Ukrajini, na sastanku dvojice čelnika u New Delhiju uoči samita skupine BRICS.
Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu, navodi se u priopćenju indijskog ministarstva vanjskih poslova.
Indija je spremna podržati mirovne napore, rekao je Modi.
Bilateralni razgovori održali su se uoči dvodnevnog sastanka na vrhu skupine BRICS koji počinje u subotu. Rat u Ukrajini je na dnevnom redu, pri čemu se formulacija indijskog ministarstva vanjskih poslova odnosi na sukobe "u regiji Crnog mora".
Indija je glavni kupac ruske nafte i žitarica. Na nju su utjecale poteškoće u pomorskom prometu na Crnom moru uzrokovane ruskim i ukrajinskim napadima, a indijski mornari postali su žrtve napada dronovima.
Pokušao i u Kirgistanu
New Delhi, koji održava bliske veze i sa zapadnim partnerima i s Moskvom, zauzeo je uglavnom pragmatičan stav prema sukobu otkako je u veljači 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu. Međutim, Modi je zaoštrio retoriku na sastanku u Kirgistanu krajem kolovoza, pozvavši Putina pred kamerama da okonča borbe.
Treba krenuti putem od beskrajnog rata do njegova okončanja, rekao je Modi, a Putin je odgovorio da je Rusija na tom putu.
Nije poznato koliko je Modi bio izravan na ovom sastanku u New Delhiju.
U indijskom priopćenju navodi se da su se Modi i Putin dogovorili osnažiti posebno strateško partnerstvo između dviju zemalja.
BRICS je kratica nastala od početnih slova naziva prvih pet članica: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike.
Organizacija je nastala kao protuteža Zapadu te se od tada proširila na Iran, Egipat, Etiopiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Indoneziju.
Fokus samita u New Delhiju bit će na trgovini, tehnologiji i regionalnim sukobima. Među čelnicima koji sudjeluju na skupu je i kineski predsjednik Xi Jinping.