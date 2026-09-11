Trump se prisjetio napada 11. rujna: 'Zato se borimo, moguća je samo pobjeda'

"Danas obnavljamo svetu prisegu koju smo u njihovo ime prvi put položili prije četvrt stoljeća. Nikada nećemo zaboraviti. Zato se danas borimo", izjavio je američki predsjednik u govoru u Pentagonu.

"Nemamo izbora. Moguća je samo pobjeda", ustvrdio je.

Američko ministarstvo obrane, smješteno u blizini Washingtona, također je bilo na meti džihadista Al-Kaide 11. rujna: oteti zrakoplov srušio se na zgradu, pri čemu su poginule 184 osobe.