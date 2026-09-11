NIKAD NEĆE ZABORAVITI

Trump se prisjetio napada 11. rujna: 'Zato se borimo, moguća je samo pobjeda'

I.K./Hina

11.09.2026 u 20:53

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: ANNA ROSE LAYDEN
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Donald Trump obećao je u petak u Washingtonu da Sjedinjene Države nikada neće zaboraviti terorističke napade 11. rujna 2001. i da se danas nastavljaju boriti u ime 2977 poginulih.

"Danas obnavljamo svetu prisegu koju smo u njihovo ime prvi put položili prije četvrt stoljeća. Nikada nećemo zaboraviti. Zato se danas borimo", izjavio je američki predsjednik u govoru u Pentagonu.

"Nemamo izbora. Moguća je samo pobjeda", ustvrdio je.

Američko ministarstvo obrane, smješteno u blizini Washingtona, također je bilo na meti džihadista Al-Kaide 11. rujna: oteti zrakoplov srušio se na zgradu, pri čemu su poginule 184 osobe.

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Tijekom komemoracije Trump je povezao borbu protiv Al-Kaide, koju je nakon napada vodio njegov republikanski prethodnik George W. Bush, s ratom koji zajedno s Izraelom vodi protiv Irana već sedam mjeseci.

"Danas odajemo počast svakom pripadniku vojske Sjedinjenih Država koji je služio u 'ratu protiv terorizma'. (...) I odajemo počast vojno-obrambenom osoblju koje u ovome trenutku radi kako bi se osiguralo da vodeći svjetski sponzor terorizma, Islamska Republika Iran, nikada ne dobije nuklearno oružje", rekao je.

Obljetnica 11. rujna
Obljetnica 11. rujna Izvor: Profimedia / Autor: Jess Stiles / Zuma Press

Govoreći na komemoraciji, ministar obrane Pete Hegseth složio se s time: "Naši se ratnici bore protiv islamske teokracije koja želi našu smrt već gotovo pola stoljeća."

Tijekom republikanske konvencije u srijedu i četvrtak, uoči parlamentarnih međuizbora, Donald Trump i njegov potpredsjednik J. D. Vance oštro su napali svoje demokratske protivnike, optužujući ih za dosluh s počiniteljima napada.

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