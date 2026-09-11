upozorenje inspektorata

Datulje iz Irana povlače se iz hrvatskih trgovina: Nisu svježe kako se navodi

M.Da./Hina

11.09.2026 u 23:37

tportal
Izvor: Magnific / Autor: Magnific
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Zbog povećanog broja plijesni opozvan je proizvod Datulja s košticom svježa Mazafati od 500 grama s naznačenim rokom trajanja do 15. svibnja 2027., izvijestio je u petak navečer Državni inspektorat (DIRH)

Proizvod je podrijetlom iz Irana, uvoznik je Marjan voće, a u maloprodaji se može naći u Eurospinu.

Opozvani proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, navodi na svojim stranicama Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvod je potrebno ukloniti iz daljnje prodaje te prikupiti u skladišne prostore i adekvatno označiti kao nesukladan proizvod, ističu iz tvrtke Marjan voće.

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