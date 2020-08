Božinović poručio Slovencima: Najviše vaših turista u županijama koje imaju najmanje novooboljelih

Rekord novozaraženih u jednom danu od početka pandemije. Od 219 novozaraženih više od polovine ih je iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije. Oštre poruke stižu iz Slovenije, glasnogovornik njihove vlade Jerko Kacin rekao je da će se Hrvatska od sutra i službeno naći na njihovoj crvenoj listi. Hrvatska je nesigurna i stanje je dramatično, poručuju Slovenci.

'Naravno da Hrvatska nije nesigurna zemlja, ni po kojem aspektu praćenja sigurnosti. Što se tiče tih izjava, činjenica je da brojke raste, ali je Hrvatska istovremeno jedna od rijetkih zemalja koje imaju turizam u ovom razdoblju koji ide i do 70, 80 u usporedbi s prošlom godinom koja je bila rekordna. To nema niti jedna zemlja', odgovorio je Božinović na poruke iz Slovenije.

Na pitanje je li upravo to opuštanje razlog većeg broja novooboljelih, Božinović je odgovorio da 'vjerojatno je'.

'Međutim, ono što bih htio reći, kad govorimo o tim ocjenama, naravno da one ne stoje i to moram odbaciti. Činjenica je da najveći broj slovenskih gostiju, njih je oko sto tisuća, je u županijama - Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska - koje danas imaju 10 novooboljelih, dakle, manje nego u Sloveniji. Ti ljudi vrlo dobro znaju kako se osjećaju i kako im je dobro u Hrvatskoj, da se osjećaju sigurnima. E sad, da bi ih se nekako uvjerilo da se treba vratiti doma i to čim prije, onda se možda malo podižu tenzije, no mi smo sigurni da će se turizam nastaviti, da će ljudi dolaziti iz svih ovih zemalja koje su sada na neki način počele pozivati svoje ljude natrag', rekao je Božinović.

I dalje su problem mladi i noćni klubovi, u tijeku je desetodnevna zabrana rada nakon ponoći. Hoće li se to produljiti? 'Sigurno će se produljiti, vidjet ćemo ima li tu prostora za neke modifikacije jer vidjeli ste da se to pokušavalo zaobići kroz druge objekte... Inspekcije rade, znam da je nekoliko klubova u međuvremenu zatvoreno, naložena je dezinfekcija, testiranje osoblja, to će se nastaviti', odgovorio je Božinović.

Što se tiče mogućih mjera na jesen, Božinović kaže da će 'sigurno promišljati kao što i rade svaki dan'. 'O konkretnim mjerama, ako ih bude, a pretpostavljam da ih može biti, ćemo informirati na vrijeme', zaključio je šef Nacionalnog stožera.