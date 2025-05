Božinović: Izgraditi sposobnost brzog oporavka sustava kritične infrastrukture

"Krize u području kritične infrastrukture nažalost nisu pitanja hoće li se dogoditi nego kada. Stoga, umjesto da pokušamo spriječiti svaku prijetnju moramo izgraditi otpornost i sposobnost brzog oporavka sustava", rekao je Božinović u srijedu u Hrvatskom saboru.

Upozorio je da je to inspirirano i nizom stvarnih događaja u svijetu u posljednja dva-tri desetljeća, od terorističkog napada na Svjetski trgovački centar u New Yorku do koordiniranih eksplozija u sustavu javne željeznice u Madridu, samoubilačkih napada u podzemnim željeznicama u Londonu i slično.

Dodao je i da prošlogodišnji nestanak struje koji je zahvatio Albaniju, Crnu Goru, BiH i Hrvatsku jasno pokazuje da incidenti ne poznaju granice.