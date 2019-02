Bošnjaković razgovarao s srpskom ministricom, ali nije bilo govora o ratnoj odšteti

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u srijedu je, nakon sastanka sa srpskom ministricom Nelom Kuburović, ponovio kako nije "prezadovoljan" suradnjom dvaju ministarstva unazad godinu dana te da nisu razgovarali o ratnoj odšteti, dok mogućnost ukidanja presude Davoru Kovačević Daruvarcu zbog pogreške sutkinje te presude Zoranu Ercegu, koji je izazvao incident na otkrivanju Tuđmanovom spomenika, nije htio komentirati zbog nepravomoćnosti presuda.

"Ne mogu reći da sam prezadovoljan s time kako su stvari funkcionirale u ovih godinu dana, ali tada smo formirali dva povjerenstva , jedno je trebalo raditi na utvrđivanju međudržavnog ugovora za procesuiranje ratnih zločina, a drugo o razmjeni podataka o osobama nad kojima se vode kazneni postupci li su osuđeni. Povjerenstva jesu radila, ne možemo reći da nisu, ali nisu došli do prijedloga", izjavio je ministar.

Bošnjaković je istaknuo želju za intenziviranjem sastanaka radnih skupina i da se do ljeta dođe do prijedloga. Pritom je pojasnio da će međudržavni ugovor definirati sva pravila postupanja o procesuiranju ratnih zločina i da bi on bio iznad Zakona o jurisdikciji koji je donijela Srbija.

Dodao je da im je Srbija dostavila popis od 70-ak imena ljudi iz Hrvatske koje tereti, ali da nisu dobili potpuni popis jer imaju tehničkih problema s prikupljanjem podataka. Hrvatska je pak Srbiji poslala popis od 1300 imena.

"Strane su suglasne da se moraju potpuno ažurirati svi popisi obiju strana kako bi se otklonila neusklađenost i nekompletnost do sada razmijenjenih podataka te je dogovoren nastavak aktivnosti u tom cilju. Dogovorili smo se da se u rad te Komisije uključe i predstavnici državnog odvjetništva obiju država kako bi se intenzivirala neposredna suradnja u cilju sigurnosti građana obiju država te da više ne bude postupaka koji iznenađuju", kazao je Bošnjaković. Doda je da su u ''duhu atmosfere međusobnog uvažavanja i suradnje razmijenjena mišljenja i o drugim temama u domeni pravosuđa''.

Upitan jesu li predstavnici dvaju ministarstava razgovarali o ratnoj odšteti, Bošnjaković je kazao kako o tome nisu razgovarali jer to ''nije u ingerenciji srpskog Ministarstva pravosuđa, već drugih ministarstava''.

Novinare je zanimao i ministrov komentar na mogućnost ukidanja presude Darko Kovačeviću Daruvarcu zbog proceduralne pogreške sutkinje Općinskog suda u Zadru Mitre Meštrović prilikom izricanja presude.

''Presudu nisam vidio, niti sam upućen u taj predmet. Nadležni sud će ocijeniti je li bilo pogrešaka, a napominjem kako postoji i institut ispravaka'', komentirao je.

Upitan je li nepravomoćna presuda bivšem branitelju Zoranu Ercegu verbalni delikt, budući je on zbog izazivanja incidenta 10. prosinca prilikom otkrivanja spomenika Franji Tuđmanu osuđen na 15 dana zatvora uvjetno na godnu dana te mu je na godinu dana zabranjen prilaz spomeniku, Bošnjaković je kazao da kao dio izvršene vlasti ne može komentirati nepravomoćne presude.