Bošnjaković: Istražno povjerenstvo osnovati kada budu poznate konkretne činjenice

Predsjednik Odbora za Ustav HDZ-ov Dražen Bošnjaković rekao je u utorak kako saborsko istražno povjerenstvo o poslijeratnoj obnovi treba osnovati kada budu poznate konkretne činjenice, dodavši međutim da ako je nepravilnosti i korupcije bilo - to treba osuditi.

"Mi još ne znamo niti broj kuća koje su stradale, ne znamo puno činjenica te se tako ne može ući u osnivanje povjerenstva", ustvrdio je Bošnjaković i emisiji 'U mreži prvog' Hrvatskog radija, referirajući se na oporbenu inicijativu o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi na potresom pogođenom području.

Načelno, kaže, ako je bilo nepravilnosti i korupcije, a drugi je trpio štetu i patnju, to treba osuditi. "Ipak, moramo znati da se radi o procesu koji je bio prije 20 godina. Treba se vratiti u to vrijeme, sagledati što se tada događalo. Tada je Hrvatska obnovila 156 tisuća kuća, sukladno pravilima i standardima koji su tada vrijedili. Ja isto slušam izjave ljudi kojima su kuće stradale u potresima i to ne zvuči dobro", rekao je Bošnjaković.