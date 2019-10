Žustra rasprava oko silovanja u Zadru i sporne odluke suca: Mrčela poručuje da se stvara hajka

Javnost je šokirana odlukom suca istrage zadarskoga Županijskog suda da petoricu mladića, osumnjičenih za grupno silovanje maloljetnice iz okolice Zadra, pusti da se brane sa slobode. Odluka je još šokantnija jer osumnjičeni mladići žive u istome mjestu gdje i žrtva. Državno odvjetništvo najavilo je žalbu. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković jutros je u 'U mreži Prvog' osudio monstruozni slučaj, no pozvao je javnost na strpljenje

'Treba proći postupak. U postupku treba svima dati šansu da kažu svoje viđenje stvari, provesti dokazni postupak. Bez obzira na težinu i monstruoznost cijelog slučaja, mislim da je potrebno provesti postupak kako bismo znali koja je prava istina', rekao je Bošnjaković za HRT dodavši da 'ako se pokaže istinito sve to što je navedeno, sustav mora biti jako rigorozan'.

Smatra da sudac nije napravio dovoljno vidljivu razliku između svih osumnjičenih. 'Neki od njih su maloljetnici, tu se ta razlika mogla učiniti. On je imao pravne mogućnosti za to. Žrtva neće biti ugrožena kao žrtva nego i kao najvažniji svjedok. Sud neće moći donositi odluku ako je žrtva zastrašena', poručio je Kregar.

'Međutim, on mora voditi računa i o onim drugim efektima koje to izaziva. Prije svega o tome kakve su posljedice njegovog stava. Mora misliti o položaju sudstva u cjelini. Hoće li jedna takva odluka utjecati na to da ljudi ne samo steknu dojam o krivnji eventualnih počinitelja nego i o njegovoj pristranosti', poručio je Kregar.

Sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela ističe kako se postupci o maloljetnicima po zakonu ne smiju iznositi u javnost.

'Kako je to došlo u javnost i zašto je to došlo u javnost, to je drugo pitanje. Činjenica je da ne znamo sve okolnosti djela. Jedan od problema je da se odluke donose u javnosti od medija, pojedinih političara, pojedinih udruga na temelju neprovjerenih informacija i na temelju slike koja nije cjelovita, kaže Mrčela.

Ustvrdio je da je jedino sudac imao cjelovitu sliku. 'Je li on pogriješio, to samo može govoriti drugostupanjski sud, a ne mediji, političari, profesori niti suci koji ne znaju predmet. Ovo stvara atmosferu koja je podložna komentarima koji onda opet stvaraju hajku i dovode do prosvjeda tamo gdje zapravo ne bi trebalo biti. Sudac ne smije donositi popularne odluke', poručio je sudac Vrhovnog suda.

Profesor Kregar kaže da je sudac znao neke činjenice koje su važne za slučaj.

'On je sasvim jasno mogao pretpostaviti da će ovdje biti pritiska na žrtvu. Kad se radi o silovanju maloljetnice, postupak je zatvoren ali nije zatvoren u tome da javnost ne smije biti informirana. Odvjetništvo, policija ili sud moraju raditi tako da se pravo i pravda vidi', poručio je.

Bošnjaković ističe kako informacije koje su izašle u javnost djevojčici ne idu u prilog. 'Možete zamisliti kako se osjeća dok čita sve te natpise, dok sluša sve što se događa. U ovoj fazi sustav joj mora pružiti pomoć. Centar za socijalnu skrb i služba unutar suda za zaštitu žrtava i svjedoka trebaju joj pružiti pomoć. Ako se priča pokaže točna, ako je to trajalo godinu dana, ako su se teške stvari događale ako je ona tek sad skupila hrabrost da sve kaže i donijela odluku da slučaj prijavi, to je iznimno važan korak. Suđenje će biti užasno teško', smatra ministar pravosuđa.