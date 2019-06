Borzan: Na loš rezultat HDZ-a utjecao je niz afera i loše posložena lista

SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan u subotu je zahvalila biračima u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku koji su joj na izborima za EU parlament dali 7.564 preferencijalnih glasova (županija), odnosno njih 4.136 (Osijek), a ocijenila je i kako je na loš rezultat HDZ-a utjecao niz afera i "loše posložena lista".

„Rezultat izaziva ponos i zadovoljstvo, no to je rezultat koji obvezuje i motivira da nastavim raditi jednakim žarom kao i do sada“, rekla je Borzan.

Komentirala je i izjavu HDZ-ovog saborskog zastupnika Mire Kovača prema kojoj je "SDP profiter HDZ-a" na tim izborima rekavši kako je jedan od razloga lošeg HDZ-ovog rezultata način na koji je bila posložena lista HDZ-ovih kandidata.

Plenković štedio sebe kako ga nitko na listi ne bi zasjenio

„Bila je posložena tako da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković štedio sebe kako ga nitko na listi ne bi mogao zasjeniti na način da dobije veliki broj preferencijalnih glasova i tako postane zvijezda izbora. To jeste bila greška, no rekla bih da je još više na loš rezultat HDZ-a utjecao čitav niz afera u zadnjih godinu - dvije. Građani su uvidjeli da vladajuća stranka ne vodi državu u dobrom smjeru i to su na izborima kaznili“, kazala je Borzan.