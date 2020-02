Boras: Sveučilište ne može održavati zgradu Muzičke akademije, za to treba skrbiti Hrvatska

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras ustvrdio je u utorak da Sveučilište ne može održavati zgradu Muzičke akademije koja je u lošem stanju i s koje otpadaju dijelovi fasade te prokišnjava, već je to dužnost države te je odbacio tvrdnje ministrice obrazovanja Blaženke Divjak da za to nema novaca.

"Nažalost tog novca nema. Mi za naše studente plaćamo 350.000 kuna medicinske skrbi od vlastitih sredstava, jedino smo sveučilište u Hrvatskoj koje sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno ima organiziranu zdravstvenu skrb za studente s invaliditetom i posebnim potrebama. Dajemo veliki broj stipendija, dosad smo to uspijevali od fondova koji su bili preostali, no sada više nemamo", kazao je Boras.



Smatra i da novac na izgradnju Muzičke akademije nije bačen u vjetar.

"Kada investitoru dam novac, jesam li ja odgovoran ili investitor? Novac nije bačen u vjetar, to su minimalni tehnički kvarovi. Gospođa Divjak tvrdi da za to nema novaca, što nije točno. Oni moraju postaviti prioritete, to moram otvoreno reći. Mi smo kao Sveučilište Muzičkoj akademiji pomogli s dva milijuna kuna, no nije Sveučilište ono koje to od svojih prihoda mora financirati, država je dužna nadoknaditi stvarne troškove", kaže Boras.

Boras: Hrvatski studiji su potpuno zakonito uspostavljen fakultet



Komentirao je i da je Fakultet hrvatski studiji potpuno zakonito uspostavljen fakultet.

"Postoji Zakon o znanstvenoj djelatnosti. Sveučilišta osnivaju fakultete, a po Ustavu i nekoliko odluka Ustavnoga suda, Sveučilišta imaju pravo odlučivati o vlastitoj strukturi. Čak i da se primjenjuje Zakon o radu, mi smo prijavili prije 1. siječnja, pa da se i primjenjuje, ne moramo unaprijed tražiti dozvolu. Ako smo se obratili sudu koji je druga instanca i koji je registrirao taj fakultet, kako može Ministarstvo koje nije sudbena vlast davati suglasnost da je nešto zakonito", upitao je Boras.



Sveučilišta su, kaže, autonomna, osnivaju fakultete i kao takva imaju pravo po sadašnjem Zakonu o radu osnovati svaki različite odjele, centre i fakultete, "kao što su i druga u zadnjih par godina, njih 15, i nitko se nije čudio".

Boras ne zna kada će Senat donijeti odluku o tome hoće li zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dobiti titulu počasnog doktorata. Odbacio je i mogućnost da se na njih vrši pritisak zbog kojeg se odluka odgađa.



"Grad ne ovisi o gradonačelniku i njegovoj žalosti je li dobio neko priznanje. S gradom je uvijek bila korektna suradnja što se tiče sveučilišta", kazao je.