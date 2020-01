Opet poplava u Muzičkoj akademiji, puknuće cijevi odgodilo početak nastave

uzička akademija opet je pod vodom. U utorak 7. siječnja, prvoga radnog dana u novoj godini, nastava je otkazana za sve studente koji je pohađaju na sedmom katu zgrade gdje je došlo do poplave. Do novog puknuća cijevi došlo je u ponedjeljak, no kvar je otkriven tek u utorak ujutro

Prema informacijama koje je Telegram dobio od studenata i profesora koji su željeli ostati anonimni, zatvoren je cijeli sedmi kat. Jučer, u utorak 7. siječnja, Telegramov novinar zaputio se stoga u zgradu Muzičke akademije; kante i krpe na podu te potpuno mokar strop s kojega kapa voda u zgradi izgrađenoj prije samo pet godina.

'Uzrok procurivanja 7. siječnja je puknuće cijevi na sustavu podizanja tlaka vode za potrebe ovlaživača zraka u postrojenju na osmom katu zgrade Muzičke akademije. Curenje je zaustavljeno, ali je radi sigurnosti i sušenja potrebno na dva dana obustaviti nastavu koja se inače održava u prostorijama na sedmom katu, a koje se nalaze odmah ispod mjesta procurivanja', kazao je dekan Igor Lešnik. Dodao kako je početak nastave u tim prostorijama predviđen od sutra.