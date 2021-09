Bojan Ivošević i u dogradonačelničkoj fotelji udara žestoko aktivistički: Pročitajte što nam je rekao o splitskim kosturima iz ormara, komunalnim incidentima, Plenkovićevim prozivkama...

Zamjenika gradonačelnika Splita Bojana Ivoševića često ćete sresti na ulici, gotovo kao i u doba u kojem je bio jedan od najviđenijih gradskih aktivista. Obilazi neuralgične točke, s komunalcima provjerava štandove i kioske, mjerka ugostiteljske štekate, a ovog tjedna nadgledao je čak i noćno uklanjanje stupića na gradskom parkiralištu za koje je ustanovio da je uzurpirano. Tako je upao u žustru raspravu s poduzetnikom Tončijem Omrčenom, bliskim Željku Kerumu, a sve su punih sat vremena bilježile novinarske kamere

'Kandidat bez kompromisa', kako se Ivošević predstavljao u predizbornoj kampanji, u prva tri mjeseca mandata ostavlja dojam da se doista drži principa: tvrdi da se radikalno drži zakona i da u uvođenju komunalnog reda nema nedodirljivih. Čak i metode poput hitnih noćnih akcija više nisu neuobičajene - jedina je razlika u tome da se ne odvijaju pod okom aktivista, nego dogradonačelnika Ivoševića. U odijelu. Tportal je s njim porazgovarao o spomenutom incidentu oko parkirališta, koje je gradska Javna ustanova Sportski objekti dan nakon održanih lokalnih izbora ponovno dodijelila Kerumovu poslovnom partneru Omrčenu na rok od pet godina, ali i o njegovoj krajnje neobičnoj prijetnji jednom od radnika koji se ondje našao - da će mu 'provjeriti obiteljsko stablo'. Zamjenik Ivice Puljka progovorio je o problemima s kojima se susreće, o aktivističkoj nagradi Zlatni k…, koju je donedavno dodjeljivao istraživačkim novinarima, i popularnoj aktivističkoj stranici Dnevna doza splitskog nereda, koja de facto više ne postoji, ali i o premijeru Andreju Plenkoviću, koji ga je napokon prestao prozivati u javnosti - no čini se, trenutno nije odviše zainteresiran za Split i splitske probleme.

Što se zapravo dogodilo ove srijede navečer, kako je došlo do noćnog pilanja stupića i verbalnog obračuna koji je završio u svim medijima? Radi se o ugovoru koji ste proglasili štetnim, zapravo prvom kosturu iz ormara nove gradske vlasti? Kako potpisivanje tog ugovora u financijskom smislu definitivno nije bilo u interesu grada i same ustanove koja ga je potpisala, po zakonu on nije ni trebao biti sklopljen i radi se o slučaju koji je predmet interesa ove vlasti. Željeli smo utvrditi je li sve legalno. Uočili smo brojne nepravilnosti oko grafičkog prikaza na kojemu su zahvaćene i parcele koje nisu smjele biti zahvaćene, kvadratura ugovora nije odgovarala stanju na terenu i slično. Parkiralište je obuhvaćalo i nerazvrstanu gradsku cestu, pa smo naprosto uklonili stupiće koji se nisu smjeli nalaziti ondje i nekoliko potpuno nelegalnih mjesta za parkiranje te osvježili pješački prijelaz koji je bio izblijedio. Pojavio se gospodin Omrčen i dao do znanja da se protivi tome, a pozvana je policija koja je ustanovila da se doista nalazimo na nerazvrstanoj cesti i njega je pomakla, odradili smo posao i to je to. Građani su informirani o tome da se 45 parkirališnih mjesta na istočnom dijelu nalazi na gradskom vlasništvu i da ne mogu biti iznajmljena, odnosno da ih svi imaju pravo koristiti. Pojavio se predsjednik radničkog vijeća ove ustanove, kojemu ste zaprijetili 'pobrojati obiteljsko stablo' - što je to trebalo značiti? U tom trenutku, dakle kada se rješavao problem oko parkirališta koje nanosi štetu i Javnoj ustanovi i cijelom gradu, predstavnik radnika koji je potpuno nepovezan - ili bi barem trebao biti nepovezan - s tvrtkom koja drži parkiralište pojavljuje se i ulazi u raspravu sa mnom, odnosno otvoreno staje na stranu osobe sa štetnim ugovorom koji uopće nije trebao biti sklopljen. Hoćete reći da je spomenuti gospodin ovdje zainteresirana osoba? Upravo suprotno, on u ovom slučaju ne bi trebao biti zainteresirana osoba. Pa koji je onda njegov motiv? Upravo to pitanje je zanimljivo - zašto predsjednik radničkog vijeća dolazi diskutirati oko javnog parkirališta dodijeljenog privatnoj tvrtki, pri čemu je oštećena ustanova u kojoj radi i od koje prima plaću. No dobro, svejedno: Koja je svrha izjave o 'obiteljskom stablu'?

S obzirom na to da je gospodin problematizirao postupanja grada u javnom interesu, a da isti ima repove oko načina dolaska u Javnu ustanovu, kao i drugi ljudi s kojima je povezan, dao sam mu priliku da se povuče i prestane raditi u interesu privatne tvrtke, nakon čega nisam iznosio detalje. Ponovno pitanje, čemu služi najava da ćete mu ispitati obiteljsko stablo? To trebate pitati njega, ja sam je samo izgovorio i u ovom trenutku ne želim ići dalje. Ali pustili ste u javni prostor insinuaciju koja je ostala visjeti u zraku? Da, tako će i ostati. Iskreno, ne razumijem zašto. Zapravo sugerirate da su u istoj ustanovi zaposleni i članovi njegove obitelji? Sami to protumačite. Ja sam sve rekao u danom trenutku. Ne, intervjui ne funkcioniraju tako. Je li ovakva izjava primjerena funkciji zamjenika gradonačelnika? Izjava se može protumačiti kao nesmotrena reakcija na zapošljavanja u Javnoj ustanovi i dana je u trenutku u kojem netko radi suprotno javnom interesu, pa čak i interesu ustanove u kojoj je zaposlen. Valjda su upravo to argumenti, a ne fraza o 'obiteljskom stablu'? Nisam to odmah izgovorio, tom razgovoru prethodilo je skoro sat vremena vrijeđanja mene na nekoliko osnova, uz spominjanje moje obitelji. Gospodin je bio ondje desetak minuta i pritom zastupao interese privatnika koji me vrijeđao. Mene je zanimalo kakva je njegova poveznica s ekipom koja drži to parkiralište… Pa kakva je? Ne znam, pitajte njega. Sigurno nije bez razloga dolazio izvan radnog vremena na parkiralište zastupati interese privatne tvrtke. U redu, zaključit ćemo da ne želite odgovoriti na ovo pitanje. Na drugoj lokaciji u gradu, na Istočnoj obali, zasad je propao pokušaj uklanjanja četrdesetak ilegalnih kioska i štandova. Ono je najavljeno u roku od mjesec dana, rješenja su izdana, no Županija ih je vratila nakon žalbi jer je upravo sada ucrtala pomorsko dobro, pa se Grad Split mora pozvati na drugi zakon? Radi se zapravo o dvije parcele: jednoj na kojoj ne bi trebalo biti problema jer katastar kaže da je u gradskom posjedu te drugoj, gdje je dio nogostupa upisan kao općenarodna imovina. Sada moramo ustanoviti tko je pravni sljednik jer Županija od nas doslovno traži da npr. dokažemo da nogostup zaista jest nogostup, odnosno površina javne namjene. Nisu dovoljne fotografije, nije dovoljna činjenica da se radi o državnoj cesti, a mi imamo samo zemljišnoknjižni dokument iz 1950. godine. Ponovno ćemo izdati rješenja o uklanjanju i nadam se da će Županija odraditi svoje, ali ako se problem nastavi, iskoristit ćemo mogućnosti koje nam daje zakon i odraditi svoje. Zakon kaže da žalbe ne odgađaju izvršenje. Nećemo dozvoliti da drugi najveći grad u državi bude talac administracije koja želi drugačije tumačiti situaciju i osoba koje dug niz godina nisu radile svoj posao i upisivale vlasništvo nad cestama, nogostupima i drugim površinama. Nedopustivo je da zbog ovakvog problema Split ima potpuno zakrčen glavni pješački koridor između luke, željeznice i autobusnog kolodvora s jedne i centra grada s druge strane. Može li se reći da vas u ovoj situaciji Županija opstruira? Nažalost, ne, niti su ovakvi problemi započeli s našim mandatom. Jednako bismo mogli zaključiti da nas opstruira u 99,9 posto slučajeva kada vraćaju naša rješenja. Razumijem da je njihov posao reagirati na žalbe stranaka, ali to nekada ide u krajnost, kao sada, kada moramo dokazivati da se radi o nogostupu. Ne radi se o držanju zakona, nego o nekoj vrsti pravnog sljepila: razmatraju žalbe stranaka koje nemaju nijedan jedini dokument na osnovi kojega bi žalbu uopće mogle uložiti.

Parkiralište i Istočna obala dva su primjera na kojima želite demonstrirati namjeru uvođenja reda, jedne od ključnih točaka predizbornog programa. Što ste još pronašli ulaskom u ured dogradonačelnika? Na stolu imam ugovore s datumima od 1. siječnja ili 1. travnja ove godine, velik broj njih naprosto nije bio sklapan na vrijeme. Istekli bi i punih godinu dana. U medijima se tvrdilo da ne postoje, a ja sam živi svjedok da to nije istina, upravo ih potpisujem. Što se nas tiče, snažno smo aktivirali komunalne redare i poslali jasnu poruku da će svi biti uklonjeni ako ne podmire dugovanja i ne potpišu ugovore. Uvodimo red. Ovakve situacije tolerirat ćemo do prvog dana iduće godine, s obzirom na to da se radi o naslijeđenom stanju, a od tada će svima bez ugovora promptno biti izdavana rješenja o uklanjanju. Smatrate li da se radi o nemaru prethodnika ili možda o pogodovanju? Prije svega o nemaru. Nije mi jasno kako se to može dogoditi: na mom stolu nikada nije više od deset ugovora, njih se odradi u roku od pola sata ili sat i nema zaostataka. Često ste na terenu s komunalnim redarima: Pomažete mjeriti štekate i terase, radite uviđaje oko kioska i štandova, evo sada i pilate stupiće. Je li baš to posao za razinu zamjenika gradonačelnika? Jedan od većih problema lokalne politike jest taj da se odluke koje se donose i projekti koji se pripremaju nađu u sjeni ovakvih komunalnih akcija pa ispada kao da se ništa drugo ne radi, pogotovo u Splitu kao gradu s izraženim komunalnim problemima. Nizom njih nitko se nije usudio baviti - od spomenutih parkirališta na Gripama ili štandova na Istočnoj obali do nereda na pomorskom dobru, ilegalnog iznajmljivanja jet-skijeva, ugostiteljskih objekata ili ležaljki bez koncesijskih odobrenja, tko zna čega sve ne. Problemi su se gurali pod tepih. Svojim dolaskom pružam podršku komunalnim redarima u postupanju kako bi shvatili da ova vlast apsolutno stoji iza njih, da nema nedodirljivih i da ih nitko neće nazvati da bi intervenirao za nekoga. Odnosno da pravila vrijede za sve. Mislim da su službe to i prepoznale i u ova tri mjeseca po broju postupanja i naplaćenih kazni debelo smo nadmašili brojke u šest mjeseci prethodne vlasti.

Dakle pojavljivanjem s redarima želite emitirati autoritet na terenu? U nekim slučajevima zaista nije svejedno postupati, recimo prema nekim prekršiteljima koji su na glasu kao ljudi koji se često nađu s one strane zakona. Na ovaj način ja osobno preuzimam rizik jer verbalni napadi najčešće su usmjereni meni, dok redari tako lakše odrade svoj dio posla. Trpim uvrede u interesu grada, ali to je sastavni dio posla. Je li bilo prijetnji u ova tri mjeseca? Da, ali znatno manje u odnosu na doba u kojem sam se bavio aktivizmom. Ipak se nalazim na funkciji, što znači da me i zakon štiti jače od 'običnog' građanina. Tih nekoliko prijetnji uglavnom su imale indirektni i ulični karakter, poput dobacivanja 'doći ćeš ti meni' i slično. Najčešće su dolazile od ugostitelja, pretpostavljam? Ne, zapravo najviše takvih primjedbi dolazi od osoba koje drže ilegalne štandove ili bez dozvole pultove za iznajmljivanje motora i slično. Oni su se dosad pokazali najborbenijima. Kakve su reakcije građana na ove akcije? Moram reći, zaista odlične. Zapravo sam zbunjen količinom meni nepoznatih ljudi koji imaju potrebu javiti mi se osobno ili putem društvenih mreža i podržati nas na taj način. Mahom su zadovoljni jer vide da nema nedodirljivih, da se ne toleriraju neke radnje na Žnjanu kao dosad, da nema slučaja ilegalnog štanda ili kioska u kojemu gradske službe barem nisu pokušale djelovati. Prepoznaju našu namjeru da sa svima postupamo jednako i direktno, bez kompromisa i bez skrivanja. Čini se da ste ostvarili svoje ambicije: Dobili ste priliku popraviti sve probleme na koje ste godinama ukazivali iz aktivističke pozicije. Jesu li se prelaskom na suprotnu stranu otvorile neke druge dimenzije, recimo tromost sustava, sporost procedure, nerealnost rokova…? Najveći problem imamo s infrastrukturom: postoje brojni projekti izgradnje cesta koji su naprosto zapeli u sudskom sustavu i prethodne gradske vlasti vjerojatno su pogriješile što nisu to jasno prezentirale. Vrlo skoro prezentirat ćemo stvarno stanje svakog od tih projekata i građani će doznati da nije problem u gradskoj administraciji, nego jednostavno treba čekati da pravosuđe odradi svoje. Dakle ipak je drugačiji uvid kada se nalazite 'unutra'? Sporost sudstva ipak je najveća spoznaja i zaista je otegotna okolnost ta da, za razliku od države, nemamo alat izvlaštenja zemljišta za izgradnju prometnica. Kada bi gradovi i općine imali to, razvijali bi se znatno brže.

Svaka turistička sezona u Splitu povod je za nove rasprave i grintanja zbog komunalnog nereda, prometnih gužvi, kaosa i slično, pa tako i ova. Što čeka Split idućeg ljeta? Ova sezona odigrala se po starim pravilima, no upravo osnivamo radnu skupinu za promjenu ključnih gradskih akata: mijenjat ćemo odluku o komunalnom redu, napokon donijeti plan rasporeda štekata koji je prethodnom gradonačelniku blokirao njegov koalicijski partner, uvažiti studiju urbane opreme koja definira ugostiteljski inventar u staroj gradskoj jezgri, tu je i raspored kioska, pravilnik o reklamama… Postoje brojne odluke koje oblikuju izgled grada, a bile su loše ili nije bilo dozvoljeno da se uopće usvoje. Dakle grad će dogodine biti uredniji? Da, nadam se. Imamo cilj da spomenute odluke u nekoliko mjeseci proslijedimo Gradskom vijeću, a ono će donijeti političku odluku o početku njihove primjene. Realno, može se dogoditi da i vaše namjere opstruira neki od brojnih koalicijskih partnera, kao što je Željko Kerum učinio s Androm Krstulovićem Oparom? Ne, o tome uopće nismo razgovarali. Kao izvršna vlast odradit ćemo svoj posao onako kako smatramo da je najbolje, a za političke teme postoje neka druga mjesta, recimo baš Gradsko vijeće.

Imamo otvorene kanale komunikacije s aktivistima, problemi se brže rješavaju Nagrada Zlatni k...., za novinare koji su se istaknuli u razotkrivanju bitnih lokalnih priča, koja je izazvala brojne kontroverze, odlazi u povijest? Ne znam hoće li netko drugi nastaviti nagrađivati novinare koji razotkrivaju kriminal ili korupciju, ja se toplo nadam da u našem mandatu neće biti razloga za to. Trudimo se transparentno prezentirati sve probleme koji postoje, ne skrivamo presude ili dugove… No rupa na cestama i dalje će biti: Što se dogodilo s aktivističkom stranicom Dnevna doza splitskog nereda, a koja je ukazivala na ove probleme i prozivala prethodnu vlast? Tu stranicu i mene osobno mediji su počeli percipirati kao jedno tijelo, pa bi bilo zaista nezgodno da se ondje nešto piše. Ali imamo otvorene kanale komunikacije s aktivistima, problemi se brže rješavaju, a tek ćemo vidjeti kako riješiti problem oko održavanja gradskih prometnica i javnih površina. Postoji opcija ponovnog raspisivanja natječaja za koncesiju ili osnivanja vlastitog pogona, vidjet ćemo. Postojeći ugovor istječe dogodine, dakle upravo je pravo vrijeme za razmišljanje o toj temi.